Knjiga umjesto ekrana: Kaštelanski ljetni izazov vraća djecu čitanju

Gradska knjižnica Kaštela i ovoga ljeta pokreće omiljeni program poticanja čitanja pod nazivom Ljetni književni izazov – čitaj knjige i osvoji diplomu i nagrade, koji počinje 15. lipnja i traje do 6. rujna 2026. godine.

Izazov koji iz godine u godinu okuplja sve više djece

Riječ je o ljetnom čitateljskom natjecanju koje kaštelanska knjižnica uspješno provodi još od 2014. godine, a iz godine u godinu okuplja sve veći broj djece s područja Kaštela, ali i mališana koji u Kaštelima provode ljetne praznike.

Do sada se u izazov uključilo više od 1.800 djece, od kojih su mnogi postali stalni članovi Gradske knjižnice Kaštela te pravi zaljubljenici u knjigu i čitanje. U Ljetnom književnom izazovu mogu sudjelovati predškolci, osnovnoškolci, srednjoškolci i odrasli koji su članovi Gradske knjižnice Kaštela. Sudionici mogu doći u jedan od knjižničnih odjela, sami ili u pratnji roditelja, gdje će preuzeti Dnevnik čitanja. U njega će se upisivati svi naslovi koje posude i pročitaju tijekom ljeta.

Dnevnik čitanja i preporuke knjiga

Nakon povratka knjiga, natjecatelji će u Dnevnik čitanja napisati kratak osvrt na pročitano, a svoje dojmove, ako žele, mogu podijeliti i u Facebook grupi Kaštelanko – književni klub za djecu i mlade.

Ondje će sudionici jedni drugima preporučivati knjige za čitanje i tako dodatno širiti ljubav prema pisanoj riječi.

Po završetku izazova, svi koji pročitaju deset i više knjiga bit će nagrađeni diplomama odnosno priznanjima na završnoj svečanosti. Posebna priznanja i nagrade dobit će i po troje sudionika koji pročitaju najviše knjiga u kategorijama predškolci, viši i niži razredi osnovne škole, srednja škola i obitelj. Nagrade će osigurati pokrovitelj Ljetnog književnog izazova 2026.

Nagrađuju se i najbolji osvrti

I ove godine dodijelit će se nagrade za tri najbolje recenzije odnosno osvrta.

Osvrt na najdražu knjigu sudionici mogu napisati i objaviti u Facebook grupi Kaštelanko te ga donijeti u odjel GKK u kojem su preuzeli Dnevnik čitanja. Osim pisanog osvrta, moguće je napraviti i TikTok osvrt te ga poslati na adresu natjecajkastela@gmail.com. Osnovni cilj Ljetnog književnog izazova Gradske knjižnice Kaštela jest potaknuti korisnike i članove knjižnice, osobito djecu i mlade, na čitanje tijekom ljetnih mjeseci.

Informacije za sudionike

Više informacija dostupno je u odjelima Gradske knjižnice Kaštela na brojevima: 021 226 001 – Kaštel Sućurac, 021 223 108 – Kaštel Gomilica, 021 220 295 – Kaštel Kambelovac, 021 228 622 – Kaštel Lukšić odrasli, 021 228 296 – Kaštel Lukšić djeca, 021 230 172 – Kaštel Stari djeca te 021 230 833 – Kaštel Novi odrasli.