Kazališno vijeće odbacuje optužbe i tvrdi da je sve provedeno po zakonu

Na 13. sjednici Kazališnog vijeća HNK Split, održanoj 11. lipnja 2026. godine, jednoglasno je usvojeno nadopunjeno Godišnje programsko i financijsko izvješće za 2025. godinu.

Kazališno vijeće oglasilo se priopćenjem za javnost nakon, kako navode, medijskih napisa i javnih istupa u kojima su se posljednjih dana iznosile tvrdnje o navodnim propustima u postupku usvajanja izvješća.

"Ne postoji rok do 31. ožujka za cjelovito izvješće"

Iz Vijeća ističu kako ne postoji zakonski propisan rok do 31. ožujka za usvajanje cjelovitog Godišnjeg programskog i financijskog izvješća kazališta.

Prema njihovom tumačenju, rok do 31. ožujka propisan je Zakonom o proračunu i odnosi se isključivo na Izvještaj o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu. Taj je dokument, tvrde iz Kazališnog vijeća, usvojen u zakonskom roku, što je vidljivo iz zapisnika s 11. sjednice Vijeća.

Programsko izvješće, dodaju, obuhvaća i opsežne narativne prikaze umjetničkog rada, produkcije, gostovanja, posjećenosti i drugih programskih aktivnosti te ne podliježe istom zakonskom roku.

"Sukladno dosadašnjoj praksi i odredbama Zakona o kazalištima, Kazališno vijeće o takvom izvješću raspravlja nakon što ga intendant dovrši i službeno dostavi na razmatranje", navodi se u priopćenju.

Uočena proceduralna pogreška

Kazališno vijeće priznaje da je u postupku dostave Godišnjeg programskog i financijskog izvješća za 2025. godinu uočena proceduralna pogreška. Dokument je, naime, prije razmatranja na Kazališnom vijeću bio upućen prema Gradu Splitu.

Na to je, kako se navodi, upozorila članica Kazališnog vijeća Dajana Stolić Bohnert. Nakon toga je predsjednica Kazališnog vijeća prof. dr. sc. Marija Boban zatražila od intendanta i Grada Splita povlačenje predmetne točke s dnevnog reda Gradskog vijeća kako bi se postupak proveo u skladu sa zakonskom procedurom.

Dokument vraćen na doradu

Dokument je potom vraćen na doradu i ponovno dostavljen Kazališnom vijeću. Na zahtjev Dajane Stolić Bohnert izvješće je dodatno nadopunjeno informacijama u dijelu programskog izvješća, nakon čega ga je Vijeće razmotrilo i usvojilo na sjednici održanoj 11. lipnja.

Kazališno vijeće poručuje da su sve uočene proceduralne nepravilnosti pravodobno otklonjene te da je postupak okončan transparentno, odgovorno i u skladu sa zakonskim obvezama i nadležnostima Vijeća.

"Kazališno vijeće HNK Split odbacuje tvrdnje o navodnim zakonskim prekršajima ili propustima u svom radu te potvrđuje da su svi relevantni dokumenti usvojeni u skladu s važećim propisima i procedurama", zaključuje se u priopćenju.