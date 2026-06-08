Vrući krumpir HNK-a Split: Izvješće skinuto s dnevnog reda, predsjednica Vijeća otkriva što slijedi

Nova epizoda u priči oko Hrvatskog narodnog kazališta Split otvorena je nakon objave stranice "Dnevna doza splitskog kazališnog nereda", koja je upozorila da je Izvješće o radu HNK-a Split za 2025. godinu povučeno s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Grada Splita.

Prema dokumentu upućenom Gradskom vijeću Grada Splita, na ruke predsjednika Igora Stanišića, gradonačelnik Tomislav Šuta povukao je s rasprave "Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split za 2025. godinu", koje je bilo dostavljeno uz 17. točku Prijedloga dnevnog reda za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita. U dokumentu Grada Splita, pod klasom 610-01/25-01/19 i urudžbenim brojem 2181-1-03-3/1-26-75, datiranom 8. lipnja 2026. godine, jasno stoji: "Izvješće o radu Hrvatskog narodnog kazališta Split za 2025. godinu - POVLAČI SE".

HNK-a Split nema na dnevnom redu

Dalmacija Danas provjerila je dnevni red nove sjednice Gradskog vijeća Grada Splita. Točka koja se odnosi na HNK Split ondje se doista ne nalazi. Drugim riječima, ono što je objavila stranica "Dnevna doza splitskog kazališnog nereda" poklapa se s dostupnim dnevnim redom: izvješće HNK-a Split za 2025. godinu više nije među točkama o kojima bi gradski vijećnici trebali raspravljati.

Stranica "Dnevna doza splitskog kazališnog nereda" objavu je otvorila u svom prepoznatljivom tonu:

"Sezona predstava koje nitko nije odgledao dobiva novi naslov: "Izvješće o radu HNK-a Split za 2025." Status: skinuto s repertoara."

U objavi se problematizira činjenica da, prema njihovim navodima, Kazališno vijeće HNK-a Split nije razmotrilo, nije usvojilo niti je o izvješću dalo obvezno mišljenje, iako bi upravo to tijelo trebalo biti prvi institucionalni filter prije nego što izvješće završi pred osnivačem. Kako navode iz "Dnevne doze splitskog kazališnog nereda", Kazališno vijeće prema Zakonu o kazalištima razmatra i usvaja godišnja programska i financijska izvješća intendanta odnosno ravnatelja, a godišnje izvješće osnivaču se podnosi uz obvezno dostavljanje mišljenja Kazališnog vijeća.

U objavi se posebno naglašava da se ne radi o pukoj formalnosti. "To nije ukrasna procedura. To je jedini institucionalni filter između uprave kazališta i politike osnivača. Ako Kazališno vijeće ne razmotri izvješće, ne usvoji ga i ne da mišljenje, onda se ne preskače neka dosadna formalnost. Preskače se odgovornost", navodi se u objavi.

Prema tvrdnjama stranice "Dnevna doza splitskog kazališnog nereda", Kazališno vijeće HNK-a Split o ovom izvješću nije glasalo, nije ga usvojilo i nije dalo mišljenje. Upravo zato, poručuju, postavlja se pitanje kako je takav dokument uopće došao do Gradskog vijeća. Dodatni problem na koji upozoravaju odnosi se na financijski dio izvješća. Kako navode, financijski dio, odnosno izvješće o izvršenju programa i financijskog plana, morao je biti dostavljen Kazališnom vijeću na usvajanje najkasnije do 31. ožujka. Taj je rok, ističu, prošao prije više od dva mjeseca.

"Vijeće ga, čini se, nije ni primijetilo", navodi se u objavi. Objava podsjeća i na politički kontekst cijele priče. Gradonačelnik Tomislav Šuta prošlog je ljeta razriješio dotadašnje članove Kazališnog vijeća i u rujnu imenovao novi saziv, uz najavu "velike reorganizacije" kazališta.

Predsjednica novog Kazališnog vijeća Marija Boban u prosincu je, kako navodi "Dnevna doza splitskog kazališnog nereda", najavila sjednicu na kojoj će se razgovarati "o programu za 2026. godinu, financiranju i svemu onom što čini život jednog kazališta".

No, stranica sada ironično zaključuje da je u svemu tome nestala "sitnica zvana zakonska obveza". U objavi se situacija sažima ovako: "Vijeće nije usvojilo izvješće. Gradsko vijeće ga neće raspraviti jer ga je gradonačelnik skinuo. Postoji, dakle, dokument o cijeloj jednoj godini rada jednog nacionalnog kazališta koji nijedno tijelo zaduženo da ga primi ne želi staviti na stol."

Potom slijedi rečenica koja dobro opisuje cijelu političko-kazališnu dramaturgiju: "Vrući se krumpir ne hvata golim rukama."

Povlačenje izvješća ne zatvara pitanja

Povlačenjem izvješća s dnevnog reda Gradskog vijeća problem nije nestao. Naprotiv, ostaju otvorena pitanja: je li Kazališno vijeće raspravljalo o izvješću, zašto nije dostavljeno mišljenje, je li poštovan rok za financijski dio i tko će za sve to preuzeti odgovornost.

Kako zaključuje "Dnevna doza splitskog kazališnog nereda": "Skinuti dokument s dnevnog reda znači spustiti zastor nad scenom koja je već odigrana do kraja. Povlačenje ne vraća propušteni rok, ne stvara mišljenje kojeg nema i ne pretvara "nerazmotreno izvješće" u "uredno usvojeno"."

Za sada je sigurno samo jedno: izvješće o radu HNK-a Split za 2025. godinu povučeno je s dnevnog reda, a gradski vijećnici o njemu na novoj sjednici neće raspravljati. Ili, kako bi rekla stranica koja je cijelu priču i otvorila: "Sedamnaesta točka ostala je prazna."

Boban: "Kazališno vijeće raspravljat će o izvješću sukladno zakonskoj proceduri"

Kontaktirali smo i Mariju Boban, predsjednicu Kazališnog vijeća HNK Split, koja nam je dostavila očitovanje.

"Kazališno vijeće sukladno čl. 24 Zakona o kazalištima isključivo na prijedlog intendanta potvrđuje sukladnost godišnjeg programa rada i razvoja javnog kazališta s osnovnim programskim i financijskim okvirom, na prijedlog intendanta odnosno ravnatelja razmatra i usvaja godišnji financijski i programski plan i plan nabave te njihove izmjene i dopune tijekom godine i prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje te razmatra i usvaja godišnja programska i financijska izvješća intendanta odnosno ravnatelja", kazala je za Dalmaciju Danas te je nadodala:

"Kao predsjednica Kazališnog vijeća HNK Split zaprimila sam 05. lipnja 2026.g prijedlog intendanta s pripadajućim materijalima za organizaciju sjednice Kazališnog vijeća s točkom Izvješćem o radu HNK Split za 2025.godinu. Kazališno vijeće HNK Split na sljedećoj redovnoj sjednici, krajem tjedna ili početkom idućeg raspravljati će o ovoj točci dnevnog reda sukladno zakonskoj proceduri", kazala nam je Boban.