Veliki 'potres' u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji: Deseci svećenika dobili nova zaduženja, poznato gdje odlaze

Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić donio je sljedeće odluke glede dijecezanskih svećenika koje stupaju na snagu na spomendan sv. Staša, solinskoga mučenika, 26. kolovoza 2026. godine.

Bareta, don Mate, mladomisnik: imenuje se župnim vikarom u Župi Gospe od Otoka u Solinu.

Bečić, don Josip: razrješuje se službe župnika Župe Male Gospe, Bitelić, i Župe sv. Ivana Krstitelja, Zasiok, a imenuje se župnikom Župe sv. Ane, Poljica Imotska, i upraviteljem Župe Presvetoga Srca Isusova, Krstatice, sa svim pravima i obvezama župnika.

Beus, don Vinko: razrješuje se službe župnika Župe sv. Stjepana, Grohote, Župe sv. Marina b., Donje Selo, i Župe Očišćenja BDM, Srednje Selo, a imenuje se župnikom Župe Porođenja Blažene Djevice Marije, Tugare.

Bezina, don Ivo: razrješuje se službe pastoralnog suradnika u Župi sv. Pavla ap., Split-Pujanke, a imenuje se pastoralnim suradnikom u Župi Prečistoga Srca Marijina, Split-Škrape.

Brizić, don Antonio, mladomisnik: imenuje se nadbiskupovim osobnim tajnikom i bilježnikom Nadbiskupskog ordinarijata.

Čalo, don Milivoj: razrješuje se službe župnika Župe Snježne Gospe, Vid, a imenuje se župnikom Župe sv. Stjepana, Grohote te upraviteljem Župe sv. Martina b., Donje Selo, i Župe Očišćenja BDM, Srednje Selo, sa svim pravima i obvezama župnika.

Čondić-Kapetanov, don Petar: razrješuje se službi župnika Župa sv. Ane, Poljica Imotska, i upravitelja Župe Presvetoga Srca Isusova, Krstatice, a imenuje se župnikom Župe sv. Jakova ap., Cista Velika i upraviteljem Župe sv. Ivana Krstitelja, Dobranje Imotsko, sa svim pravima i obvezama župnika.

Čulić, don Mate: razrješuje se službi župnika Župe Porođenja BDM, Tugare, i vršitelja dužnosti dekana Poljičkoga dekanata te se stavlja u stanje mira.

Doljanin, don Šimun: imenuje se povjerenikom za pastoral braka i obitelji u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

Džaja, don Matko: razrješuje se službe župnika Župe sv. Roka, Split-Manuš, a imenuje se župnikom Župa sv. Mihovila ark., Konjsko, i upraviteljem Župe Svih Svetih, Koprivno, sa svim pravima i obvezama župnika.

Goleš, don Igor: razrješuje se službi župnoga vikara u Župi sv. Nikole b., Metković, Župi sv. Nikole, Borovci, i Župi sv. Ante Padovanskog, Nova Sela n/N, a imenuje se župnim vikarom u Župi Presvetoga Srca Isusova, Split-Visoka.

Kaćunić, don Stanko: razrješuje se službe župnika Župe sv. Nikole b., Otrić-Struge, a imenuje se župnikom Župe sv. Ivana Krstitelja, Split-Trstenik.

Lagator, don Antonio, mladomisnik: imenuje se župnim vikarom u Župi sv. Petra ap., Split-Konkatedrala.

Maršić, don Danijel: do sada župni upravitelj Župe sv. Martina b., Vranjic, imenuje se župnikom iste župe.

Odrljin, don Ivan: razrješuje se službe župnika Župe Uznesenja BDM, Katuni-Kreševo, te mu se daje bolovanje na godinu dana.

Paradžik, don Petar: razrješuje se službi župnoga vikara u Župi sv. Petra ap., Split-Konkatedrala, i pomoćnoga bolničkog kapelana u KBC-u Split na lokaciji „Firule“, a imenuje se župnim vikarom u Župi sv. Nikole b., Metković, u Župi sv. Nikole, Borovci, i u Župi sv. Ante Padovanskog, Nova Sela n/N.

Pudar, don Renato: razrješuje se službi vicekancelara i nadbiskupovoga osobnog tajnika, te se upućuje na poslijediplomski studij kanonskoga prava.

Pudar, don Robert: razrješuje se službe župnoga vikara u Župi Gospe od Otoka, Solin, a imenuje se župnim vikarom u Župi sv. Pavla ap., Split-Pujanke.

Radović, don Augustin: razrješuje se službi župnika Župe sv. Jakova ap., Cista Velika, i upravitelja Župe sv. Ivana Krstitelja, Dobranje Imotsko, a imenuje se župnikom Župe Snježne Gospe, Vid.

Simunić, don Ivan: razrješuje se službe župnika Župe sv. Ivana Krstitelja, Split-Trstenik, a imenuje se župnikom Župe Uznesenja BDM, Katuni-Kreševo.

Šakić, don Nikola: imenuje se župnikom Župe sv. Nikole b., Otrić-Struge.

Šesto, don Ivan: razrješuje se službe župnoga vikara u Župi Presvetoga Srca Isusova, Split-Visoka, a imenuje se župnikom Župe Male Gospe, Bitelić, i upraviteljem Župe sv. Ivana Krstitelja, Zasiok, sa svim pravima i obvezama župnika.

Šitum, don Marijan: razrješuje se službe upravitelja Svetišta Majke Božje Lurdske, Vepric kod Makarske, a imenuje se vršiteljem dužnosti ekonoma Splitsko-makarske nadbiskupije, ravnateljem Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika te upraviteljem zgrade Nadbiskupskog ordinarijata.

Šošić, don Ante: uz službu župnika Župe sv. Roka, Čaporice, koju već obnaša, imenuje se upraviteljem Župe sv. Martina b., Donji Dolac, sa svim pravima i obvezama župnika.

Šurlin, don Mijo: razrješuje se službi vršitelja dužnosti ekonoma Splitsko-makarske nadbiskupije, ravnatelja Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, upravitelja zgrade Nadbiskupskog ordinarijata i pastoralnoga suradnika u Župi Prečistoga Srca Marijina, Split-Škrape, a imenuje se upraviteljem Svetišta Majke Božje Lurdske, Vepric kod Makarske.

Ulić, don Josip: razrješuje se službi župnoga vikara u Župi sv. Mihovila ark., Omiš, i upravitelja Župe sv. Martina b., Donji Dolac, a imenuje se župnikom Župe sv. Roka, Split-Manuš.

Vidović, don Boris: razrješuje se službi župnika Župe sv. Mihovila ark., Konjsko, i Župe Svih Svetih, Koprivno, i povjerenika za pastoral braka i obitelji u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji te mu se daje bolovanje na godinu dana.

Vranković, don Ante: razrješuje se službe upravitelja Župe sv. Mihovila ark., Kostanje, a imenuje se župnikom Župe sv. Luke ev., Split-Kocunar.

Vukasović, don Boris: razrješuje se službe župnika Župe sv. Luke ev., Kocunar, a imenuje se župnikom Župe sv. Mihovila ark., Kostanje.

Na prijedlog Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu, splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić donio je sljedeće odluke:

Bustruc, fra Miroslav: razrješuje se službe župnika Župe Svetoga Križa, Živogošće, a uz službu župnika Župe Gospina Uznesenja, Zaostrog, koju već obnaša, imenuje se župnikom Župe sv. Jurja, Drvenik Makarski.

Glavinić, fra Niko: razrješuje se službe župnika Župe sv. Jurja, Drvenik Makarski, a ostaje na službi župnika Župe Pohođenja BDM, Podaca.

Lukač, fra Ivan: imenuje se župnikom Župe Svetoga Križa, Živogošće, a ostaje župnik Župe sv. Jurja m., Drašnice, i Župe Gospe od Ružarija, Igrane.

Marić, fra Mladen: razrješuje se službe župnoga vikara u Župi Gospe Sinjske, Sinj, te ostaje kao ispovjednik u Svetištu Gospe Sinjske.

Radaš, fra Valentino: razrješuje se službe župnoga vikara u Župi sv. Ilije pror., Metković, a imenuje se župnim vikarom u Župi Gospe Sinjske, Sinj.

Rastočić, fra Ivo: razrješuje se službe župnoga vikara u Župi sv. Frane, Imotski, te odlazi na službu u Šibensku biskupiju.

Šakić, fra Mate, mladomisnik: imenuje se župnim vikarom u Župi sv. Ilije pror., Metković.

Žulj, fra Nikola: imenuje se župnim vikarom u Župi sv. Frane, Imotski.

Na prijedlog Hrvatske salezijanske provincije, splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić donio je sljedeće odluke:

Jurić, don Sanjin: razrješuje se službe župnoga vikara u Župi Pomoćnice kršćana, Split-Kman.

Šimunović, don Tomislav: imenuje se župnim vikarom u Župi Pomoćnice kršćana,

Split-Kman.