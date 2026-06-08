Kulušić ostaje u Riboli

Ante Kulušić, hrvatski reprezentativac i jedan od najkorisnijih igrača hrvatske odbojke, nosit će dres Ribole Kaštela i naredne sezone. U svojih 22 godine već se profilirao kao jedan od najboljih domaćih vanjskih pucača, a svojim kvalitetama i energijom na terenu godinama je među nositeljima igre Ribole. Produžio je vjernost klubu na još jednu sezonu, što će mu biti sedma godina u Kaštelima.

Ante Kulušić: „Nakon malo razmišljanja odlučio sam produžiti još jednu godinu. Nadam se da ćemo ambiciozno ući u novu sezonu, sastaviti dobru ekipu, nastaviti još jače raditi, boriti se i ostvariti što bolji rezultat.

Ovo će mi biti sedma godina u Kaštelima. Ovdje sam proveo važan dio svoje karijere i osjećam se ugodno. Sviđa mi se život uz more i opuštene kave kad god za njih pronađem vremena, a puno mi znači i to što sam relativno blizu kuće. Iako zbog brojnih obveza ne stignem često otići kući, ta blizina obitelji uvijek je dodatna vrijednost.

Očekivanja – najprije se triba posložit, a onda idemo radit, borit se, trudit, napredovat i nadam se kako budemo rasli iz dana u dan, možemo ostvarit jako dobre rezultate.

Planovi – tu ostajem još ovu sezonu, bilo je i drugih opcija, ali san izabra ipak ostat još jednu godinu, a onda ću vidit što dalje”.

Ante je krajem svibnja s hrvatskom reprezentacijom osvojio zlatnu medalju na premijernom izdanju MEVZA seniorskog prvenstva, a trenutačno s nacionalnom vrstom nastupa u novom ciklusu Europske lige.