Jedna od najvažnijih splitskih kulturnih ustanova dobiva novo vodstvo

Branimir Rakić imenovan je novim ravnateljem Gradskog kazališta lutaka Split. Rješenje o imenovanju donio je gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, a Rakić će ustanovu voditi u četverogodišnjem mandatu, počevši od 24. lipnja 2026. godine.

Promjena na čelu jedne od najvažnijih splitskih kulturnih ustanova dolazi nakon što dosadašnji ravnatelj Lucijan Roki odlazi s te pozicije.

Na natječaj stigla samo jedna prijava

Postupak imenovanja novog ravnatelja pokrenut je nakon što je Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka Split 17. prosinca 2025. godine donijelo odluku o raspisivanju natječaja. Natječaj je objavljen 1. travnja 2026. godine u "Narodnim novinama" i na mrežnim stranicama Gradskog kazališta lutaka Split. U propisanom roku zaprimljena je samo jedna prijava, i to ona Branimira Rakića.

Kazališno vijeće otvorilo je prijavu na sjednici održanoj 27. travnja 2026. godine te utvrdilo da je pristigla u roku, da je kandidat priložio svu traženu dokumentaciju i da njegova prijava ispunjava formalno-pravne uvjete natječaja.

Rakić je, uz ostale dokaze i dokumentaciju, priložio i četverogodišnji program rada kazališta s financijskim i kadrovskim planom ostvarenja predloženog programa.

Jednoglasna podrška Kazališnog vijeća

Razgovor s kandidatom održan je 4. svibnja 2026. godine, na 3. sjednici Kazališnog vijeća. Nakon razgovora članovi Vijeća jednoglasno su donijeli odluku da se Branimir Rakić predloži za ravnatelja Gradskog kazališta lutaka Split na mandat od četiri godine. U obrazloženju rješenja navodi se da je njegov četverogodišnji program rada obuhvatio sve važne segmente djelovanja kazališta, od umjetničkog razvoja i organizacije rada do razvoja publike, suradnje s odgojno-obrazovnim ustanovama, promidžbe i infrastrukturnog unaprjeđenja ustanove.

Poseban naglasak u programu stavljen je na očuvanje i daljnje jačanje uloge Gradskog kazališta lutaka Split kao javne ustanove od posebnog značaja za kulturni i umjetnički razvoj djece i mladih.

Tko je Branimir Rakić?

Branimir Rakić dobro je poznato ime splitske lutkarske scene. Dugogodišnji je glumac-lutkar Gradskog kazališta lutaka Split, a u toj je ustanovi djelovao i kroz lutkarsko-dramski studio još od 1990-ih godina.

Po struci je diplomirani pravnik, no profesionalno je vezan uz kazalište i lutkarstvo. Javnosti je poznat i kao autor koji se okušao u režiji i dramatizaciji, među ostalim u predstavi "Palčica" Gradskog kazališta lutaka Split. Rakić se dodatno umjetnički usavršavao na osječkoj Akademiji za umjetnost i kulturu, na području lutkarske režije. Njegovo imenovanje stoga predstavlja dolazak čovjeka iz same kuće, s dugogodišnjim iskustvom u ansamblu i dobrim poznavanjem rada ustanove.

Fokus na djecu, publiku i suvremeni repertoar

Prema obrazloženju odluke, Rakićev program rada usmjeren je na razvoj suvremenog i kvalitetnog repertoara, jačanje dostupnosti kazališnih sadržaja, suradnju s lokalnom zajednicom i obrazovnim institucijama te osnaživanje umjetničke prepoznatljivosti kazališta.

Posebna pažnja posvećena je razvoju publike i edukativnoj komponenti kazališnog djelovanja, kao i stvaranju sadržaja primjerenih različitim dobnim skupinama djece i mladih.