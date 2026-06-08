Na cestama je postavljeno 140 novih kamera. Najviše ih je u SDŽ

Nikome nije drago kad ga snime kamere, no silan broj žrtava na hrvatskim cestama kojima smo svjedočili i ovog vikenda pokazuje da su nam videokontrole prijeko potrebne. Prema najnovijim podacima, na domaćim prometnicama trenutačno je postavljeno 798 kućišta za kamere, dok ih je prošle godine bilo 665. Na prvi pogled riječ je o povećanju od 133 lokacije, no kada se uračunaju i pozicije koje su u međuvremenu uklonjene, dolazi se do ukupno 140 novih mjesta predviđenih za nadzor brzine, otkriva već tradicionalna analiza Autoneta.

Najveći broj kućišta i dalje se nalazi na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske, koja prednjači s čak 95 lokacija. Odmah iza nje je PU zagrebačka, gdje je tijekom posljednje godine dodano više od 40 novih pozicija pa ih danas ima 86. Treće mjesto pripada PU međimurskoj sa 62 lokacije, što je posebno zanimljivo s obzirom na to da je riječ o jednoj od manjih policijskih uprava u zemlji.

Nova kućišta pojavljuju se i na prometnicama koje dosad nisu bile poznate po takvom obliku nadzora. Među njima je i tzv. Kalmetina, brza cesta koja povezuje zadarsku luku Gaženicu s autocestom A1. Vozači koji dolaze iz smjera Gaženice prema Babindubu i Zračnoj luci Zadar mogli su još prije nekoliko mjeseci primijetiti novo kućište, iako ono zasad nije evidentirano na službenom popisu.

S druge strane, nekoliko policijskih uprava nije povećavalo broj lokacija za nadzor brzine. PU brodsko-posavska i PU dubrovačko-neretvanska ostale su na 28 lokacija, koliko su imale i lani. Bez promjena je i PU karlovačka s 12 lokacija, dok PU virovitičko-podravska raspolaže s 14 kućišta.

Nakon što su prve kamere prije dvije godine stigle i na hrvatske otoke, njihova prisutnost sve je vidljivija na obilaznicama i autocestama. Kućišta se danas mogu pronaći na zagrebačkoj, riječkoj i osječkoj obilaznici, a nadzor brzine provodi se i na pojedinim dionicama autoceste A7.

Popis svih lokacija kamera možete naći OVDJE.