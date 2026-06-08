Bulj žestoko udario po HDZ-u: "Njihova snaga su fotelje, naša snaga je narod"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj ponovno je oštro prozvao HDZ, poručivši kako ga kritike političkih protivnika neće zaustaviti u provođenju mjera koje, kako tvrdi, idu u korist građana.

U objavi na društvenim mrežama Bulj je ustvrdio da pojedinim političkim krugovima smetaju rezultati koje njegova gradska uprava ostvaruje u Sinju, posebno kada je riječ o poreznoj politici i demografskim pokazateljima.

Podsjetio je kako je među kritičarima bio i tijekom procesa uvođenja eura, za koji je tvrdio da će najviše pogodovati stranim bankama, teleoperaterima, trgovačkim lancima i energetskim tvrtkama, dok će građani snositi teret viših troškova života.

Bulj je istaknuo kako Sinj ima jednu od najnižih stopa poreza na dohodak u Hrvatskoj, koja trenutno iznosi 18 posto, te najavio prijedlog dodatnog smanjenja na 15 posto.

Posebno je naglasio mjere kojima Grad pomaže poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima i privatnim iznajmljivačima, kao i socijalne programe poput besplatnih vrtića, studentskih stipendija, potpora za djecu i mjera za mlade obitelji.

Govoreći o demografiji, Bulj je naveo da je Sinj postao "grad mladih" te da je među pet hrvatskih gradova koji već dvije godine zaredom bilježe više rođenih nego umrlih.

"Ne bore se oni protiv mene. Bore se protiv politike koja vraća novac građanima umjesto interesnim skupinama", poručio je Bulj, dodajući kako će nastaviti provoditi politiku usmjerenu na građane.

Zaključio je kako ga politički napadi neće zaustaviti te poručio da je "snaga njegovih protivnika u foteljama, a njegova snaga u narodu".