Provjerili smo kakvo je stanje s ulaznicama za Thompsonov koncert: cijene su skuplje, neka mjesta rasprodana već...

Počela je prodaja ulaznica za veliki povratnički koncert Marko Perković Thompson na stadionu Šubićevac u Šibeniku, koji je zakazan za 4. kolovoza 2026. godine.

Ulaznice su puštene u prodaju u ponedjeljak, 8. lipnja, točno u podne, a velik interes publike odmah je izazvao gužve u virtualnoj čekaonici sustava za prodaju.

Dio obožavatelja na društvenim mrežama požalio se na poteškoće tijekom kupnje. „Što se događa? Bio sam 130. u redu, pa odjednom 5500., pa 5600. mjesto. Ne razumijem“, napisao je jedan korisnik. „I ja imam problema s kupnjom karata, nadam se da ću uspjeti doći do svoje“, dodala je druga korisnica.

Naša redakcija je do mogućnosti kupnje došla nakon devet minuta čekanja. U tom trenutku bile su dostupne ulaznice za parter po cijeni od 40 eura te za Fun Pit, prostor za stajanje najbliži pozornici, po cijeni od 60 eura. Sva mjesta na istočnoj i zapadnoj tribini, koja su se prodavala za 60 eura, već su bila rasprodana.

Cijene ulaznica za šibenski koncert nešto su više u odnosu na Thompsonov prošlogodišnji nastup u Sinju. Tamo je ulaznica za Fun Pit stajala 50 eura, dok se ulaz u parter prodavao po cijeni od 30 eura.

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