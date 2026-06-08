Dalmatinski studenti osnovali su je u studenstkom domu, a danas njihove pjesme znaju svi: Klapa Kampanel novim singlom najavljuje godinu u znaku 30. obljetnice

Kroz tri desetljeća djelovanja Kampanel je publiku osvojio hitovima poput "Aj ća, volin te", "Nitko se ne smije kao ti" i "Anđele moj", novim uspješnicama " Afrika " s Nenom Belanom, " Skini se " i " Stavljam sve na ovu ljubav ", ali i hrabrošću da klapski izričaj obogate različitim glazbenim utjecajima. Upravo zahvaljujući tom spoju tradicije i suvremenosti zauzeli su posebno mjesto na hrvatskoj glazbenoj sceni. Njihova nova pjesma "Moru san se divi" nastavlja taj prepoznatljivi put, slaveći more i emocije koje su oduvijek bile zaštitni znak Kampanela.

Klapa nastala u zagrebačkom studentskom domu slavi jubilej

Nova pjesma "Moru san se divi" dolazi u posebno važnom trenutku za Kampanel, klapu koja je nastala 1996. godine na inicijativu tadašnjih primoštenskih studenata u Zagrebu, Jerice Gracina i Mate Gaćine. U studentskim danima klapska pjesma bila je predah od učenja i način druženja u studentskom domu, no ono što je počelo kao studentska razonoda ubrzo je preraslo u ozbiljan glazbeni projekt.

"Ova 2026. za nas je jedna posebna godina jer klapa Kampanel slavi velikih 30 godina postojanja. Tri desetljeća, pisme, prijateljstva, putovanja i nezaboravnih susreta s publikom koja nas prati svih ovih godina. Povodom ovog jubileja predstavljamo i našu novu pismu 'Moru san se divi', pismu koja nosi ono što Kampanel oduvijek jest: ljubav prema moru i našem klapskom izričaju. Uz pjesmu smo snimili spot na koju smo posebno ponosni i vjerujemo da će vam prenijeti emociju koju smo željeli podijeliti s vama", poručio je Ante Antić u ime klape.

Autorski tandem iza pjesme "Moru san se divi"

Glazbu za pjesmu potpisuje Nikola Sunjka, autor stihova je Petar Tanfara, dok aranžman nosi potpis renomiranog glazbenika i producenta Olje Dešića iz Rijeke. Iza spota koji prati pjesmu stoji Josip Matić.

Ante Tanfara, otac autora stihova, jedan je od pionira šibenskog karatea, a i njegov sin je krenuo njegovim stopama pa je mnogima poznat iz domene sporta. No, Tanfara uspješno spaja svoje dvije velike životne strasti, sport i glazbu.

Posebno je zanimljiva priča koja povezuje autore pjesme. Nikola Sunjka i Petar Tanfara, osim što su rođaci, zajedno su svirali u srednjoškolskom bendu, a nakon što je Nikola napisao svoju prvu pjesmu, Petar je također odlučio pokušati, što je rezultiralo autorskom karijerom tijekom koje je napisao gotovo 200 pjesama među kojima je i najnoviji singl klape Kampanel.

Veliki slavljenički koncert

Tijekom godina Kampanel je okupljao vrhunske pjevače, a dolaskom novih članova i rastom ambicija započelo je najplodnije razdoblje njihova rada. Ne bojeći se spajanja različitih glazbenih stilova i pristupa, Kampanel je na hrvatskoj glazbenoj sceni stvorio prepoznatljiv i autentičan zvuk koji je osvojio ne samo ljubitelje klapske pjesme nego i publiku koja klapski izričaj dotad nije redovito pratila.

Upravo zahvaljujući toj otvorenosti prema novim glazbenim idejama, ali i vrhunskoj vokalnoj izvedbi svojih članova, Kampanel je tijekom tri desetljeća izgradio respektabilnu karijeru obilježenu brojnim koncertima, festivalskim nastupima te priznanjima publike i struke.

Vrhunac obilježavanja velikog jubileja bit će slavljenički koncert 1. listopada u zagrebačkoj Tvornici kulture. Publika će imati priliku prisjetiti se najvećih hitova koji su obilježili tri desetljeća rada klape, ali i čuti nove pjesme koje Kampanel priprema za ovu posebnu obljetnicu. Pridružit će im se i posebni gosti i dragi prijatelji, Hari Rončević i Neno Belan.

Do tada, članovi klape pozivaju publiku da posluša njihovu novu pjesmu "Moru san se divi" i uživa u spotu koji na najbolji način prenosi emociju, nostalgiju i ljubav prema moru koja ih prati već punih 30 godina.