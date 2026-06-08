POLICIJA TRAŽI OČEVICE U Kaštelima udario dijete pa pobjegao s mjesta nesreće

U ponedjeljak, 08. lipnja 2026.godine oko 7,45 sati u Kaštel Starom, ulici Put Banovine kod kućnog broja 1, nepoznati vozač je tijekom vožnje unatrag, izazvao prometnu nesreću na način da je vozilom udario u dijete nakon čega je napustio mjesto prometne nesreće.

Dijete je lakše je ozlijeđeno.

"Pozivamo vozača koji je upravljao vozilom da osobno pristupi u Postaju prometne policije u Splitu, koja se nalazi na adresi Put Plokita 81, a u cilju utvrđivanja činjenica pozivamo i svjedoke prometne nesreće da nazovu postaju na na brojeve 021/ 504-010, 504-036", apeliraju iz PU splitsko-dalmatinske.