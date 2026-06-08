Poznata banka poslala upozorenje, širi se prijevara. Jedan klik može vas skupo stajati

Raiffeisen banka upozorila je svoje klijente na novu internetsku prijevaru koja se posljednjih dana širi putem SMS poruka.

Prevaranti korisnicima šalju poruke u kojima ih obavještavaju da im prijeti blokada računa ukoliko ne ažuriraju svoje podatke kroz mobilnu aplikaciju banke. U porukama se nalazi poveznica koja vodi na lažne internetske stranice namijenjene krađi osobnih i bankovnih podataka.

Iz RBA-a naglašavaju kako takve poruke nisu poslane od strane banke te pozivaju građane na dodatan oprez. Korisnicima savjetuju da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih SMS poruka i da nikome ne otkrivaju svoje pristupne podatke, lozinke ili druge povjerljive informacije.

U slučaju da su već kliknuli na poveznicu ili unijeli tražene podatke, iz banke preporučuju da bez odgađanja kontaktiraju Korisničku podršku na broj 072 62 62 62 kako bi poduzeli potrebne korake za zaštitu računa.

"Budite oprezni i zaštitite svoje podatke", poručili su iz Raiffeisen banke.