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Bivši dekan splitskog Pravnog fakulteta želi postati ustavni sudac

Mirko Klarić objavio kandidaturu za suca Ustavnog suda RH
Mirko Klarić

Prof. dr. sc. Mirko Klarić, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, objavio je da se prijavio na javni poziv za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske.

"Poštovani i dragi svi, želio bih Vas obavijestiti kako sam se odlučio prijaviti na Javni poziv za suca na Ustavnom sudu Republike Hrvatske. U nastavku objave možete vidjeti priloženi životopis, koji je zapravo skraćeni prikaz moje znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti u posljednjih dvadeset godina. Srdačan pozdrav svima", objavio je Klarić.

Dugogodišnji profesor splitskog Pravnog fakulteta

Mirko Klarić rođen je 1974. godine u Splitu. Osnovno obrazovanje završio je u Jesenicama, srednju školu u Splitu, a sveučilišni dodiplomski studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Poslijediplomski studij završio je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2008. obranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Novo europsko shvaćanje javnih službi”.

Od 2001. godine radi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2009., izvanrednog profesora 2013., redovitog profesora 2019., a za redovitog profesora u trajnom izboru 2024. godine.

Prema podacima iz CroRIS-a, Klarić je evidentiran pod CroRIS ID-om 9164, s titulom prof. dr. sc., matičnim brojem znanstvenika 266590 i ORCID identifikatorom 0000-0002-0792-2978. Na njegovu profilu navedeni su i projekti poput "Kapacitet za integraciju migranata" te "Primjena umjetne inteligencije u javnoj upravi", u kojima je naveden kao voditelj.

Autor je više desetaka znanstvenih i stručnih radova, a sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. U CroRIS-u su, među ostalim, navedeni njegovi noviji radovi o umjetnoj inteligenciji u javnoj upravi, digitalizaciji javnih službi, zaštiti osobnih podataka te ulozi javne uprave u suvremenim okolnostima.

Iskustvo u upravi i akademskoj zajednici

U životopisu se navodi da je Klarić bio prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu u više mandata, a od 2018. do 2021. godine i dekan te ustanove. Bio je i vanjski član saborskog Odbora za lokalnu samoupravu, član Povjerenstva za izradu prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i Plana upravljanja podrumima Dioklecijanove palače, kao i sudionik u međunarodnim stručnim i znanstvenim organizacijama.

Također je bio stručni suradnik u izradi Pravnog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, urednik i član uredništava stručnih izdanja te recenzent brojnih znanstvenih i stručnih radova.

Područja interesa

Kako se navodi u priloženom životopisu, Klarić govori engleski i njemački jezik, a trenutačno se bavi regulacijom umjetne inteligencije u Europskoj uniji, ustrojem regulatornih agencija, regulatornim pravom u području prometa, energetike i telekomunikacija, javnom nabavom, javno-privatnim partnerstvom, zaštitom podataka te pitanjima lokalne i regionalne samouprave.

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