Ana Gruica izgubila strpljenje: "Konačno su shvatili..."

Splitska glumica Ana Gruica Uglešić poznata je po užurbanom životnom tempu i brojnim poslovnim obvezama koje je često vode na putovanja između različitih gradova. Uz glumačku karijeru, posljednjih godina aktivno je angažirana i kroz humanitarni rad te vođenje zdravstvenog centra, zbog čega joj je raspored gotovo uvijek ispunjen.

No čini se da joj je jedna stvar ipak uspjela narušiti strpljenje. Na društvenim mrežama podijelila je frustraciju zbog učestalih kašnjenja večernjih letova na relaciji Zagreb – Split.

"Zadnja 54 vikenda avion u 22:05 ZG/ST kasni minimalno 45 minuta. Ovaj vikend su let stavili u 22:50. Rekoh – konačno su shvatili. Sad kasni samo 20 minuta", napisala je uz fotografiju na kojoj djeluje umorno i pomalo rezignirano.

Objavu je dodatno začinila pjesmom "Nisam doma" crnogorske grupe Who See, jasno dajući do znanja kako joj česta putovanja i čekanja po zračnim lukama sve teže padaju.

Iako je navikla na život između poslovnih obveza, čini se da su konstantna kašnjenja letova kap koja je prelila čašu.