U Hvaru otvorenje izložbe 'Skulpture u neutralnoj plovnosti' Petra Popijača u Arsenalu

Javna ustanova u kulturi HVAR 1612 poziva na otvorenje izložbe „Skulpture u neutralnoj plovnosti“ akademskog kipara Petra Popijača, koje će se održati u srijedu, 10. lipnja u 20:30 sati u Arsenalu u Hvaru.

Riječ je o suvremenom umjetničkom projektu koji istražuje koncept skulpture u stanju neutralne plovnosti, razvijenom pod vodstvom Hrvatskog ronilačkog saveza u suradnji s ronilačkim klubom Draulik. Izložba kroz akvarijske instalacije i projekcije posjetiteljima donosi jedinstveno iskustvo prostorne meditacije u kojoj se kiparstvo isprepliće s pokretom, svjetlom i vizualnim refleksijama.

Projekt predstavlja inovativan i interdisciplinaran pristup kiparstvu, koji tradicionalni medij oblikovanja skulpture proširuje u eksperimentalno istraživanje forme u uvjetima bez gravitacijske dominacije.

Kako ističe kustosica Antonela Solenički, Popijačev rad „skulpturu pretvara iz objekta u situaciju – privremeni raspored sila, odnosa i pogleda“, pri čemu se skulpturalni jezik otvara stalnoj promjeni ovisno o perspektivi promatrača.

Petar Popijač (1988., Varaždin) akademski je kipar i multimedijalni umjetnik. Doktorirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u području kiparstva, gdje istražuje granice medija i morfologiju oblika izvan klasičnih statičkih konvencija. Sudjelovao je na brojnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući Trijenale hrvatskog kiparstva, Salone mladih u Zagrebu te izložbe u Strasbourgu, Dresdenu i Sloveniji, a autor je i javnih skulptura.

Izložba ostaje otvorena do 5. kolovoza 2026. godine, a može se razgledati u Arsenalu svakodnevno od 10 do 18 sati.