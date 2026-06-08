DALMATINSKO NEODRICANJE Najsočniji štrudel s trešnjama koji nestaje za čas: Jednostavan recept za ljetni desert iz snova

Meni omiljene trešnje prethodnih su godina koštale kao pravo malo bogatstvo, ali ove godine cijene su na tržnici prilično razumne. Moguće je da ih, onako skupe, nitko nije htio kupovati, a možda su ove godine i dobro rodile. Kako bilo, kupila sam ih i na kraju se nisu pojele. Onda sam odlučila napraviti štrudel i zapisati vam recept da ga možete isprobati i sami. Nije ništa komplicirano, vi možete dodati i neke druge sastojke po svojoj želji, a meni je ovakav bio sasvim ukusan. Evo recepta.

TIJESTO:

250 g glatkog brašna

140 ml mlake vode

prstohvat soli

2 žlice ulja

malo ulja za premaz tijesta

NADJEV:

1 kg očišćenih trešanja

100 g šećera

vanilin šećer

80 g mljevenih badema

60 g maslaca

50 g krušnih mrvica

korica i sok jednog limuna

malo cimeta

šećer u prahu

PRIPREMA:

Zamijesite tijesto od brašna, vode, ulja i soli. Dobro ga izradite rukama pa ga premažite s malo ulja i ostavite da miruje pola sata.

Očišćenim trešnjama dodajte bademe, šećer, cimet, sok i koricu limuna. Pustite smjesu da malo miruje kako biste ocijedili višak tekućine koji će se stvoriti. U međuvremenu otopite maslac i na njemu lagano popržite krušne mrvice. Prohladite ih. Uz pomoć stolnjaka razvucite koru. Ja najprije malo pobrašnim površinu pa valjkom valjam dok ide. Onda namažem ruke uljem pa polako razvlačim koru. Ne očajavajte ako pukne, s vremenom ćete sve svladati ako imate želju učiti.

Na razvaljanu koru prvo stavite popržene mrvice, a zatim trešnje s bademima koje ste prethodno ocijedili od viška tekućine. Uz pomoć stolnjaka zarolajte štrudel pa ga prebacite na lim koji ste obložili papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C, na gornjem i donjem grijaču, nekih 40 – 45 minuta. Neka se dobro ohladi pa ga izrežite i pospite šećerom u prahu. Odličan je ako sa strane stavite kuglu sladoleda od vanilije.