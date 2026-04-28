DALMATINSKO NEODRICANJE Možda ćete reći "ajme, opet neka torta od jagoda". Vjerujte, ovo je nešto sasvim drugačije

Kad pročitate naslov, možda ćete pomisliti “ajme, opet neka torta od jagoda”. No, kako su meni limun i jagoda najdraža voćna kombinacija, prošlog sam vikenda napravila sasvim laganu tortu s tom kombinacijom uz naravno, neizostavni mascarpone. Tri su bitne stavke: biskvit, krema od jagoda i mascarponea i krema od limuna, takozvani - lemon curd. Evo recepta:
Količine su za kalup torte promjera 18 cm.
SASTOJCI ZA BISKVIT:
- 4 jaja
- 130 g šećera
- Prstohvat soli
- Žličica Vanillin šećera ili malo prah ili paste od vanilije
- 106 g brašna
- 27 g gustina
- 3 g praška za pecivo
- KREMA OD LIMUNA - LEMON CURD
- 2 žumanjka
- 2 žlice šećera
- prstohvat soli
- Naribana korica limuna
- 50 g maslaca
- Sok od 2 limuna
- Pola žličice ekstrakta vanilija
KREMA OD MASCARPONEA I JAGODA
- 500 g mascarpone sira
- 2 dl slating vrhnja
- 2 žlice mljevenog šećera (štauba)
- 400 g sitno isjeckanih svježih jagoda
PRIPREMA:
Prvo sam napravila biskvit: Cijela jaja, šećer, sol i vaniliju tući mikserom desetak minuta, sve dok se smjesa ne udvostruči. Nakon toga u drugoj posudi prosijati brašno, dodati gustin i prašak za pecivo. Smjesu suhih sastojaka dodavati malo pomalo u smjesu od jaja i miješati kružnim pokretima špatulom, nikako mikserom. Gotovu smjesu staviti u kalup za tortu kojeg ste cijelog namastili i obložili papirom za pečenje, staviti u zagrijanu pećnicu, gornja i donja rešetka na 170 C. Pecite pola sata pa ohladite.
Krema od limuna (Lemon curd) - U lončiću kojeg ćete staviti u vodenu kupelj istucite žumanjke, šećer, prstohvat soli, te dodajte sok, od limuna i ribanu koricu limuna. Na kraju umješajte maslac i stavite kuhati u vodenu kupelj. Miješajte dok se krema ne počne zgušnjavati. Potrebno je neikh desetak minuta. Je li se dovoljno zgusnulo provjerite tako da na kuhači s kojom promiješate kremu, napravite trag prstom. Ako ostane trag, gotova je. Procijedite je kroz sito da uklonite koricu limuna i da krema bude glatka. Ohladite.
Krema od jagoda i mascarponea - Mascarpone, siatko vrhnje i šećer istucite mikserom, ali ne prejako, tek toliko da se fino sjedine. Izvadite trećinu te smjese i stavite sa strane, trebat će vam za oblaganje torte. U ostale dvije trećine dodajte nasjeckane jagode pa umiješajte špatulom.
Biskvit razrežite na tri dijela. Prvi list namažite kremom od limuna, neka biskvit fino upije, a onda stavite na to kremu s jagodama. Poklopite drugim listom i napravite sve jednako kao s prvim. Treći list biskvita i cijelu tortu namažite onom jednom trećinom kreme od mascarponea, slatkog vrhnja i šećera. Dobro ohladite nekoliko sati.
