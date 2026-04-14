DALMATINSKO NEODRICANJE Tjestenina s pestom od šparoga: "Ovo je hranjiv i ukusan ručak"

[RECEPT] Danas ću vam opisati moj recept za pesto kojeg možete držati u staklenci, u frižideru  i do tjedan dana, a  s kojim za svega nekoliko minuta možete pripremiti  hranjiv i ukusan ručak

Šparoge, a pri tome mislim na one uzgojene koje se pojavljuju u trgovinama u proljeće, nisam do prije par godina doživljavala previše značajnom namirnicom. Naime, ovdje u Dalmaciji čim se rodiš pokušaju te nagovoriti da voliš one divlje, gorke koje je najbolje jesti s jajima. Kuhanim ili u nekom obliku kajgane. I koje se danas na pazaru prodaju po čudesno visokim cijenama. Ipak, vremenom smo prihvatili i te uzgojene koje nemaju baš puno sličnosti u okusu s divljim šparogama.

SASTOJCI:

  • 1 pakiranje šparoga
  • 300 grama tjestenine - koristila sam CASARECCE
  • 150 grama ricote
  • 50 grama blanširanih badema
  • 50 grama ribanog parmezana (grana padano ili parmigiano reggiano)
  • 3-4 žlice maslinovog ulja
  • Sol, papar

PRIPREMA:

Šparogama odrežite drvenasti dio (tamo gdje priprodno puknu kad ih savijete), izrežite ih na dva do tri dijela i dobro isperite. Blanširajte ih u posoljenoj vodi 4-5 minuta, ocijedite i prohladite pod mlazom hladne vode.

Posušite i sameljite ih u blenderu zajedno sa bademima, maslinovim uljem, ribanim parmezanom, solju i paprom. Na kraju dodajte ricota sir pa još par puta provrtite u blenderu. Skuhajte tjesteninu u dosta posoljene vode. Ocijedite. Umiješajte u vruću tjesteninu (nikad je ne ispirite vodom) pripremljeni pesto i servirajte s ribanim parmezanom.

DALMATINSKO NEODRICANJE Blagdanski uskrsni stol u Dalmaciji teško je zamisliv bez rafioli, zbog ovih će vas ukućani obožavati

DALMATINSKO NEODRICANJE Jeste li ikada pekli ribu u soli? Čak ni u kućnoj peći ne možete pogriješiti, a jedna stvar će vas oduševiti

DALMATINSKO NEODRICANJE Ovi kolačići nemaju glukozu, gluten i laktozu, a tko god ih kuša - postaju mu omiljeni

DALMATINSKO NEODRICANJE Malo pažnje, malo umijeća i dobit ćete ove kroštule koje će vaši obožavati

