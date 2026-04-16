NOĆNO ZATVARANJE NA HVARU: Vozači oprez, cesta između Zastražišća i Poljica bit će zatvorena

Grad Hvar obavijestio je građane da će se u noći s petka na subotu te sa subote na nedjelju (17. do 19. travnja) privremeno zatvarati dionica državne ceste DC116 između naselja Zastražišće i Poljica.
Zatvaranje će biti na snazi u vremenu od 23:30 do 5 sati ujutro, a razlog su radovi na polaganju cjevovoda.
Radovi na zahtjevnim zavojima
Kako je najavljeno, radovi će se izvoditi na oštrim zavojima, zbog čega je nužno privremeno zatvaranje prometa. U slučaju da se zahvat ne uspije dovršiti tijekom jedne noći, radovi će se nastaviti i sljedeće noći.
Tijekom dana promet će se odvijati nesmetano.
Povremeno propuštanje vozila
Na terenu će biti osigurano povremeno propuštanje osobnih vozila u noćnim satima, uz ručnu regulaciju prometa.
Vozačima se savjetuje dodatni oprez te poštivanje privremene prometne signalizacije i uputa djelatnika na terenu.