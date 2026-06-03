Stepenište u Stobreču pretvorilo se u bujicu: Promjena vremena stigla na splitsko područje

Promjena vremena stigla je na splitsko područje i u Dalmaciju, a donijela je mjestimičnu kišu i blago zahlađenje.

Kiša je tijekom noći i jutra lokalno padala na širem splitskom području, a u Stobreču je zabilježen posebno upečatljiv prizor. Tamo se jedno stepenište, uslijed jače oborine i slijevanja vode, pretvorilo u pravu bujicu.

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Voda se snažno slijevala niz stepenice i okolnu površinu, zbog čega je prolazak tim dijelom bio otežan. Fotografija jasno pokazuje koliko oborina na pojedinim mikrolokacijama može brzo stvoriti probleme, osobito na strmijim terenima i pješačkim prolazima.

Uz kišu, osjetilo se i blago zahlađenje u odnosu na prethodne dane. Jutro je u Splitu, Stobreču i dijelu Dalmacije bilo svježije, a promjenjivo vrijeme donijelo je i uobičajene poteškoće na prometnicama i pješačkim površinama.

Pješacima i vozačima savjetuje se dodatan oprez, osobito na mjestima gdje se voda zadržava ili se slijeva niz stepeništa, ulice i prilaze.