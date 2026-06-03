Kobila udarila veterinara u predjelu prsnog koša. Preminuo je na mjestu događaja. Dogodilo se to kod Križevaca

Veterinarski djelatnik tragično je stradao jučer na križevačkom području tijekom obavljanja redovnog posla. Nesretni 48-godišnjak u staji je obavljao zahvat obrade kopita kobili, kada ga je životinja iznenada stražnjom nogom snažno udarila u predjelu prsnog koša. Medicinski tim pružio je muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, no ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo.

- Nakon tragičnog događaja, tijelo preminulog veterinarskog djelatnika prevezeno je na Odjel za patologiju Opće bolnice Bjelovar. Tamo će se, po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policijski službenici trenutačno utvrđuju sve okolnosti ove nesreće, a nadležnom će odvjetništvu dostaviti detaljno izvješće o događaju - priopćili su iz policije, piše 24 sata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa