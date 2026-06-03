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Kobila udarila veterinara u predjelu prsnog koša. Preminuo je na mjestu događaja. Dogodilo se to kod Križevaca

Sređivao joj je kopita kada ga je ona snažno udarila stražnjom nogom

Veterinarski djelatnik tragično je stradao jučer na križevačkom području tijekom obavljanja redovnog posla. Nesretni 48-godišnjak u staji je obavljao zahvat obrade kopita kobili, kada ga je životinja iznenada stražnjom nogom snažno udarila u predjelu prsnog koša. Medicinski tim pružio je muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, no ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo.

- Nakon tragičnog događaja, tijelo preminulog veterinarskog djelatnika prevezeno je na Odjel za patologiju Opće bolnice Bjelovar. Tamo će se, po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policijski službenici trenutačno utvrđuju sve okolnosti ove nesreće, a nadležnom će odvjetništvu dostaviti detaljno izvješće o događaju - priopćili su iz policije, piše 24 sata.

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