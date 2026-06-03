Skoko i Barbir prozvali Šutu: "Split građanima nabija cijene usred inflacije"

Nakon objave novih stopa inflacije, iz Centra su poručili da je Hrvatska i dalje među lošijima u Europskoj uniji te kritizirali tvrdnje ministra financija u Vladi RH Tomislava Ćorića da se situacija kreće u dobrom smjeru.

"Jučer su objavljene nove stope inflacije, mi smo na jednim od najgorih mjesta u EU. Imamo ministra Ćorića, koji kaže da je sve dobro i da imamo dobar trend. Neka građani zaključe kakav je to trend i što mogu misliti o ministru Ćoriću", kazao je Igor Skoko iz Centra.

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Skoko smatra da se inflacija ne može zaustaviti dodatnim mjerama koje, kako tvrdi, samo proizvode suprotan učinak.

"Antiinflacijske mjere će samo povećati inflaciju. Jedino što se u borbi protiv inflacije može napraviti jest smanjenje sumanute potrošnje. Barem znam 10 HDZ-ovaca koji su na nepotrebnim mjestima uhljebljeni, no svi znamo da ima i preko 10.000 izmišljenih HDZ-ovih radnih mjesta. Toga se moramo riješiti", poručio je.

"Vlada kupuje glasove skrivenim porezom"

Damir Barbir, nezavisni s liste Centra ustvrdio je da Vlada prije izbora "dijeli šakom i kapom", a da građani nakon toga plaćaju cijenu takve politike.

"Vlada kupuje glasove skrivenim porezom kojeg svi plaćamo. Država prije izbora dijeli šakom i kapom, a poslije mi tu cijenu plaćamo posljednje četiri godine", kazao je Barbir.

Posebno se osvrnuo na stanje u Splitu, navodeći poskupljenja javnih usluga i gradskih tvrtki.

"Split kaže da se treba stegnuti remen, a pogledajte što rade gradonačelnik Tomislav Šuta i Grad Split. Promet Split poskupljuje 50 posto, dječja karta 100 posto. Parking na Starom placu u konačnici raste 300 posto, Lovrinac povećava grobarinu 30 posto, a Čistoća će se povećati za najmanje 100 posto", rekao je.

"Vlast građanima šalje nove račune"

Barbir tvrdi da lokalna vlast u trenutku rasta cijena dodatno opterećuje građane.

"Lokalna HDZ-ova vlast povećava cijene svim građanima i tu nastaje inflacija. U trenucima kada inflacija buja, vlast vas tjera da trošite što više. Inflacija nastaje i ovdje, u našem vlastitom domu, a odgovor lokalne vlasti je da nam daju nove račune. Na taj način se odgovorna politika ne smije voditi", poručio je.

Zaključio je da Vlada mora voditi odgovorniju politiku te prestati opterećivati građane zbog, kako kaže, zapošljavanja na "rukovodećim izmišljenim mjestima na kojima su uglavnom HDZ-ovci".