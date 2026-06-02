Godinama su dizali cijene, sada ih hitno spuštaju kako bi spasili sezonu

Španjolska turistička odredišta počela su snižavati cijene smještaja i aranžmana kako bi potaknula rezervacije za vrhunac ljetne sezone, piše El País. Riječ je o prvom takvom potezu od završetka pandemije, a razlog je usporavanje prodaje i oprez turista zbog gospodarske neizvjesnosti.

Hoteli i turističke agencije žele izbjeći prošlogodišnji scenarij, kada su rekordno visoke cijene dovele do pada interesa njemačkih i francuskih gostiju. Mnogi putnici danas odgađaju rezervacije u nadi da će uloviti povoljnije ponude u posljednji trenutak ili zbog visokih troškova razmišljaju o odmoru u vlastitoj zemlji.

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Velik pad cijena u španjolskim odredištima

Podaci za 2026. godinu pokazuju znatan pad cijena za popularna španjolska odredišta poput Mallorce, Menorce, Tenerifa i Gran Canarije, dok su cijene za neka druga svjetska turistička odredišta nastavile rasti. Stručnjaci kao glavne razloge navode gospodarsku neizvjesnost, inflaciju, rast cijena energenata te posljedice sukoba na Bliskom istoku.

Turisti čekaju ponude

Njemačko tržište, jedno od ključnih za španjolski turizam, već dulje vrijeme pokazuje znakove usporavanja. Stručnjaci upozoravaju da su putnici sve osjetljiviji na cijene te da se sve češće odlučuju za rezervacije u posljednji trenutak. Istodobno, postoji i rizik da dio turista, osobito Nijemaca i Britanaca, odmor provede u vlastitoj zemlji.

Glavina ranije pozvao na sniženje cijena

Na slične izazove nedavno je upozorio i hrvatski ministar turizma Tonči Glavina, koji je pozvao domaći turistički sektor da cijene smanji za 10 do 20 posto. Istaknuo je kako konkurentske zemlje već nude popuste te da će ovogodišnja sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima povezanih sa situacijom na Bliskom istoku.

Unatoč izazovima, Glavina je prošlog tjedna ocijenio da hrvatski turizam zasad ostvaruje dobre rezultate. Prema njegovim riječima, od početka godine zabilježen je rast dolazaka i noćenja od oko pet posto, dok je svibanj donio rast od približno devet posto.