Tuga u zaleđu Splita: Pronađeno tijelo žene nakon opsežne potrage

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske priopćili su da je danas pronađeno tijelo ženske osobe za kojom se tragalo nakon što je nestala s adrese stanovanja na području Prološca Donjeg.

Kako navode iz policije, na tijelu prilikom očevida nisu uočeni tragovi nasilja, a dosadašnje okolnosti ne upućuju na postojanje elemenata kaznenog djela.

Podsjetimo, za djevojkom se tragalo 19 dana na širem području Prološca, a u potragu su bili uključeni i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji su danima sustavno pregledavali teren.