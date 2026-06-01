Close Menu

Tuga u zaleđu Splita: Pronađeno tijelo žene nakon opsežne potrage

Potvrdili su iz splitske policije

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske priopćili su da je danas pronađeno tijelo ženske osobe za kojom se tragalo nakon što je nestala s adrese stanovanja na području Prološca Donjeg.

Kako navode iz policije, na tijelu prilikom očevida nisu uočeni tragovi nasilja, a dosadašnje okolnosti ne upućuju na postojanje elemenata kaznenog djela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, za djevojkom se tragalo 19 dana na širem području Prološca, a u potragu su bili uključeni i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji su danima sustavno pregledavali teren.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
32
Mad
2