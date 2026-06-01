Tjedna prognoza puna je iznenađenja: Dijelovi Dalmacije u srijedu će dobiti obilnu kišu, moguće nevrijeme

Današnjim danom zakoračili smo u klimatološko ljeto, a trenutkom solsticija za približno tri tjedna ljeto će i kalendarski početi. Dok smo u posljednjoj dekadi svibnja bilježili iznimno visoke temperature zraka i pokoji rekord, zadnjih dana natprosječna toplina je barem malo popustila.

Novi tjedan neće biti posve stabilan i imat će dva vala zamjetnijih nestabilnosti. Prvi danas koji će se najviše osjetiti u unutrašnjosti i dijelu sjevernog Jadrana, a gotovo nimalo u Dalmaciji, te drugi i srijedu kada nam stiže ciklona i kada će mjestimičnog nevremena biti i na jugu zemlje.

U ponedjeljak u Dalmaciji pretežno ili djelomično sunčano i u većini predjela suho. Ipak, uz više oblaka osobito je u sjevernoj Dalmaciji moguć pokoji pljusak, a u drugom dijelu dana moguć je i ponegdje u Dalmatinskoj zagori. Ujutro će na moru zapuhati slabo jugo, popodne podno Velebita slaba do umjerena bura. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 13 do 21°C. Najviše dnevne temperature od 25 do 30°C.

Utorak će biti pretežno sunčan i u većini predjela suh. Kasno navečer na krajnjem sjeveru Dalmaciji naoblačenje s kišom. Veći dio dana puhat će slab jugozapadnjak, navečer jugo u jačanju. Jutarnje temperature zraka bez veće promjene, najviše dnevne većinom od 24 do 30°C.

Srijeda će biti najnestabilniji dan tjedna. Bit će vrlo promjenjivo, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više oborina će biti u drugom dijelu dana. Oborine će biti neravnomjerno raspoređene, ali u mnogim krajevima će pasti preko 30, ponegdje i preko 70 litara kiše po metru kvadratnome. Puhat će umjereno do jako jugo, a u drugom dijelu dana podno Velebita bura koja će se navečer proširiti na veći dio obale. Svježije, najviše dnevne temperature od 19°C u Dalmatinskoj zagori do 26°C na jugu.

U četvrtak u većini krajeva suho, ali će se na jugu Dalmacije zadržati promjenjivo, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab dnevni vjetar. Jutro hladnije, danju većinom od 23 do 28°C.

Petak donosi djelomično sunčano i većinom suho vrijeme. Ipak na krajem sjeveru Dalmacije može biti povremenih pljuskova ili kiše. Ponovno će zapuhati jugo, većinom umjereno. Najviše dnevne temperature od 23 do 28°C,

Subota donosi djelomično sunčano i suho vrijeme te će biti toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 25 do 30°C.

Nedjelja donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja, a osobito je ujutro moguća slaba kiša ili lokalni pljusak, više na sjeveru Dalmacije. But će sparno, vrlo toplo, a ponegdje i vruće.