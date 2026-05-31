Preminuo je istaknuti splitski SDP-ovac

Iz pouzdanih izvora doznajemo da je preminuo Rino Petrić, istaknuti član splitskog SDP-a i čovjek koji je godinama bio aktivan u javnom i političkom životu Splita.

Dugogodišnji član splitskog SDP-a

Podsjetimo, Petrić je široj javnosti bio poznat kao dugogodišnji SDP-ovac, a u javnom prostoru posebno se spominjao kroz angažman vezan uz Lučku upravu Split. Obnašao je dužnost predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Split, čime je sudjelovao u jednom od važnijih segmenata upravljanja pomorskim i lučkim sustavom grada.

Njegovo ime veže se uz razdoblje u kojem su se oko splitske luke vodile brojne rasprave o njezinu razvoju, odnosima unutar lučkog sustava te budućnosti jednog od najvažnijih prometnih čvorišta u Dalmaciji. Kao osoba uključena u rad Lučke uprave, Petrić je bio dio javnog života grada u vremenu kada su pitanja luke, prometa i pomorske infrastrukture imala velik značaj za Split i širu regiju.

Bio je poznat u splitskim društvenim i političkim krugovima

Uz politički angažman, Petrić je bio poznat i u splitskim društvenim krugovima, osobito među članovima i simpatizerima SDP-a, gdje ga pamte kao dugogodišnjeg člana stranke i sudionika političkih procesa u gradu.