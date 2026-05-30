Djevojka koja je ukrala show u Žrnovnici: Zbog kraljice soparnika čekalo se u redu za fotografiju, a video je eksplodirao na društvenim mrežama

U Žrnovnici je u organizaciji udruge Žrvanj održana četvrta po redu Fešta o’ pure, a ovogodišnje izdanje, prema svemu sudeći, nadmašilo je sva očekivanja. Manifestacija je okupila brojne posjetitelje, ljubitelje domaće spize, tradicije i dobre atmosfere, a natjecateljski dio privukao je čak 12 ekipa.

Pobjedu je odnijela ekipa DVD-a Žrnovnica, koja je stručni žiri osvojila brujetom od angulja, odnosno jegulja. Njihovo jelo proglašeno je najboljim, a uz prestižnu pobjedu osvojili su i vrijedne nagrade.

Žiri ocjenjivao, publika uživala

U stručnom žiriju bili su poznati YouTuber Miroslav Mirković, široj javnosti poznat po Gastro tražilici, splitska dogradonačelnica Matea Dorčić te legendarni domar Planinarskog doma Umberto Girometta, Špiro Gruica.

No, koliko god je natjecanje privuklo pažnju, jedna je žena posebno obilježila jučerašnji događaj.

Nensi ukrala show: Kraljica soparnika postala glavna atrakcija fešte

Jedna od najvećih atrakcija Fešte o’ pure bila je Nensi Očasić, poznata i kao kraljica soparnika. Na pokretnom kominu pred brojnim posjetiteljima pripremala je soparnik, jedno od najprepoznatljivijih tradicionalnih jela Poljica i Dalmacije.

Oko nje se tijekom događaja stvarala posebna gužva. Stotine ljudi željele su se fotografirati s njom, a mnogi su s velikim zanimanjem pratili svaki pokret ove vrsne čuvarice tradicije. Nensi je još jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najboljih u pripremi soparnika.

Video Gastro tražilice u 24 sata skupio stotine tisuća pregleda

Dodatnu pažnju Nensi je dobila nakon što je Miroslav Mirković iz Gastro tražilice objavio video s događaja. Snimka je u samo 24 sata skupila stotine tisuća pregleda, uz tisuće lajkova i komentara.

"Kraljica soparnika! U sklopu Fešte o’ pure u Žrnovnici, mjestu smještenom istočno od Splita na području povijesnih Poljica, karizmatična i vrijedna Nensi pred mnoštvom je posjetitelja pripremala jedan od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta – soparnik.

Poljički soparnik tradicionalno je jelo iz Poljica, područja između Splita i Omiša. Priprema se od tankog tijesta punjenog blitvom i kapulom, a nakon pečenja na kominu premazuje se maslinovim uljem i češnjakom. Nekada je bio jednostavno posno jelo dalmatinskih težaka i neizostavan dio obiteljskih okupljanja, blagdana i korizmenih dana, dok se danas smatra jednim od simbola dalmatinske gastronomije.

Posebnu vrijednost ovoj priči daje činjenica da je uz Nensi bio i njezin sin, koji joj je pomagao u pripremi. Upravo se tako stoljećima čuva tradicija – prenošenjem znanja, vještina i ljubavi prema baštini s koljena na koljeno.

Soparnik danas nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla Europske unije te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih autohtonih proizvoda Dalmacije", objavila je na Facebooku Gastro tražilica.

Tradicija, spiza i fešta za pamćenje

Fešta o’ pure u Žrnovnici još je jednom pokazala koliko su ovakvi događaji važni za očuvanje lokalnog identiteta. Bila je to večer domaćih okusa, smijeha, druženja i ponosa, večer u kojoj je kraljica soparnika Nensi Očasić zasluženo privukla ogromnu pažnju.

No zvijezde ove velike fešte nisu bili samo pobjednici i Nensi. Zvijezde su bili i svi gosti, svi natjecatelji i svi oni koji su svojim dolaskom, trudom i dobrom energijom veličali veliku Feštu o’ pure u Žrnovnici te je pretvorili u događaj o kojem će se još dugo pričati.