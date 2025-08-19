Ljudi stajali u redovima za fetu: Prelijepa Poljičanka oduševila umijećem pravljenja soparnika

Stobreč je prošli tjedan proslavio svog nebeskog zaštitnika Svetog Lovru, ujedno i dan mjesta, a navečer je bila upriličena fešta. Posjetitelje u stobrečkom parku nisu oduševili samo Trio Gušt i grupa Viva nego i Nensi Očašić, jedna od najpoznatijih i najspretnijih žena u Hrvatskoj kada je u pitanju pravljenje soparnika.

Njen "ulični soparnik" odnosno mobilni komin oduševio je stotine domaćih i stranih posjetitelja koji su uživali u Nensinom umijeću izrade soparnika na brz i učinkovit način. Nensi se pobrinula baš za sve - od pripreme tijesta i blitve, do vatre i pečenja. Naravno, usprkos nevjerojatnoj brzini, potražnja za toplim poljičkim soparnikom višestruko je nadmašila njenu mogućnost da "izbaci" toliko ove dalmatinske delicije.

Kako je to izgledalo u stvarnosti, možete vidjeti ovdje:

28-godišnje Nensi Očašić iz Gata nastavlja tradiciju pečenja poljičkog soparnika.Soparnik priprema po starinskom receptu, uvijek na kominu i uz veliku posvećenost. Dostavlja ga diljem Dalmacije, a redovito ga nudi i na sajmu u Zadvarju. Unatoč izazovima, ne planira odustati.

„Želim samo jednu malu radionicu u kojoj bih mogla raditi soparnik i uključiti ljude koji vole prirodu i tradiciju. Soparnik se mora raditi s ljubavlju i to ljudi prepoznaju“, kaže Nensi, dodajući da je djeci koja joj pomažu u radu zahvalna jer joj uljepšavaju dane.