Prava drama odvijala se u Dalmaciji. Ivanu iznenada pozlilo tijekom hodočašća, obitelj zahvaljuje herojima koji su ga spasili

Nakon dramatične intervencije na području Sniježnice, gdje je muškarcu pozlilo tijekom hodočašća, oglasila se na društvenim mrežama njegova obitelj i javno zahvalila svima koji su sudjelovali u spašavanju.

Podsjetimo, HGSS Stanica Dubrovnik zaprimila je dojavu o starijoj muškoj osobi kojoj je pozlilo na području Sniježnice. Zbog zahtjevnog terena i potrebe za brzom reakcijom zatražena je pomoć helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji je poletio iz Divulja. U akciji je sudjelovalo pet spašavatelja HGSS-a, a muškarac je ubrzo predan na daljnju medicinsku skrb.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Obitelj: "Hvala svima koji su mu priskočili u pomoć"

Kako je poručila obitelj, njihov Ivan doživio je iznenadnu i iznimno jaku alergijsku reakciju tijekom hodočašća na Sniježnici. "Željeli bismo se od srca zahvaliti svima koji su danas pomogli našem Ivanu uslijed iznenadne i iznimno jake alergijske reakcije koju je zadobio tijekom hodočašća na Sniježnici", poručili su.

Posebnu zahvalnost uputili su HGSS Stanici Dubrovnik, posadi HRZ-a iz Divulja, medicinskom osoblju, hodočasnicima i svim dobrim ljudima koji su, kako navode, bili uz njega i nesebično mu priskočili u pomoć.

"Nećemo nikoga posebno izdvajati da nekoga ne izostavimo, ali svi vi znate tko ste", dodali su uz emotivnu poruku zahvale.

Ivan je stabilno

Obitelj je istaknula kako je upravo brza reakcija svih uključenih bila presudna u ovoj zahtjevnoj situaciji. "Zahvaljujući vašoj brzoj reakciji, stručnosti i ljudskosti, naš Ivan je sada stabilno i vjerujemo da će sve biti dobro", poručili su. Na kraju su još jednom zahvalili svima koji su sudjelovali u pomoći, naglasivši koliko im znači podrška u trenucima straha i neizvjesnosti.

"U ime cijele obitelji, još jedno veliko hvala", zaključili su.