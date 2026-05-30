Apsurd na splitskoj Zapadnoj obali: Znak zabranjuje pse, a odmah pokraj njega – pseći izmet

Na splitskoj Zapadnoj obali snimljen je prizor koji najbolje opisuje problem nepoštivanja komunalnog reda.
Uz znak na kojem jasno piše "Zabranjeno za pse", u neposrednoj blizini ostavljen je pseći izmet.
Pravila postoje, ali se ne poštuju
Fotografije pokazuju da sama zabrana očito nije dovoljna ako nema nadzora i odgovornosti vlasnika pasa.
Zapadna obala jedna je od najpoznatijih splitskih šetnica, kojom svakodnevno prolaze brojni građani i turisti, pa ovakvi prizori posebno narušavaju sliku grada.
Ostaje pitanje hoće li nadležne službe pojačati kontrolu i sankcionirati ovakvo ponašanje.
