TALENTIRANI MLADI NOGOMETAŠ Sin ravnateljice Javne ustanove Športski objekti Split potpisao profesionalni ugovor s Lokomotivom

Talentirani junior Silvio Ivanišević Dvornik (17) potpisao je profesionalni ugovor s NK Lokomotiva. Riječ je o mladom nogometašu iz Splita, sinu Mirande Ivanišević Dvornik, ravnateljice Javne ustanove Športski objekti Split i članici stranke HGS Željka Keruma.

Veznjak koji je prošao Hajdukovu školu

Prema podacima Transfermarkta, Silvio Ivanišević Dvornik rođen je 28. rujna 2008. godine u Splitu, a po vokaciji igra u veznom redu. U mlađim uzrastima nosio je i dres splitskog Hajduka, a nogometni put potom ga je odveo u momčad s Kajzerice, čiji je danas član.

Transfermarkt ga vodi kao člana momčadi NK Lokomotiva Zagreb U19, kojoj se priključio 21. kolovoza 2025. godine, no sada je potpisao svoj profesionalni ugovor. Prema istom izvoru, ugovor mu vrijedi do 30. lipnja 2026. godine.