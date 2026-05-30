VIDEO Automobil pregazio splitskog vozača i influencera Adrija Petričevića

U sklopu treće postaje regionalnog prvenstva Donut 9, koja se održava u Westgateu u Zaprešiću, dogodila se bizarna i vrlo nesvakidašnja nesreća u kojoj je sudjelovao splitski vozač i influencer Adrian Adri Petričević.

Prema objavi koju je Adri podijelio na društvenim mrežama, automobil ga je tijekom događaja doslovno pregazio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Video objavio na društvenim mrežama

Adri, koji je široj javnosti poznat i kao influencer, snimku nesreće objavio je na svojim društvenim mrežama, gdje je izazvala brojne reakcije pratitelja. Unatoč neugodnoj situaciji, splitski vozač sve je popratio u svom prepoznatljivom tonu. "Dođite sutra na @donut3logy vidit kako pobjeđujemo sa slomljenim nogama", objavio je Adri nakon nesreće.

Regionalno prvenstvo Donut 9 ovog se vikenda održava u Westgateu u Zaprešiću.

Pogledajte VIDEO: