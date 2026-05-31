Noćna akcija policije: U samo nekoliko sati uhvaćeno čak 408 prekršitelja, jedan vozač napuhao više od 2 promila

U noći s petka na subotu, 29. na 30. svibnja, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su preventivno-represivnu akciju pod nazivom "Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu". Tijekom akcije utvrđeno je ukupno 408 prometnih prekršaja.

Brzina i alkohol i dalje najveći problemi

Najviše prekršaja odnosilo se na nepropisnu brzinu, a značajan broj vozača zatečen je i pod utjecajem alkohola.

Od ukupno 408 prekršaja policija je evidentirala:

166 prekršaja nepropisne brzine

49 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola

35 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa

21 prekršaj nepropisne uporabe mobitela u vožnji

1 prekršaj vožnje pod utjecajem droga

136 ostalih prekršaja

Rekorder noći napuhao 2,04 promila

Najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena je kod 54-godišnjeg vozača na području Jastrebarskog. On je upravljao vozilom s čak 2,04 g/kg alkohola u organizmu.

Policija poslala jasno upozorenje vozačima

Akcija se provodi s ciljem povećanja sigurnosti u prometu te sprječavanja najtežih prometnih prekršaja, posebno vožnje pod utjecajem alkohola i droga, ali i drugih ponašanja koja ozbiljno ugrožavaju sigurnost na cestama. Iz policije ponovno pozivaju sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.

"Vozači, razmislite! Neodgovornim ponašanjem i grubim kršenjem propisa ugrožavate ne samo svoju sigurnost, već i sigurnost te živote drugih sudionika u prometu", poručuju iz policije.