Legionela pronađena na najvećem fakultetu u Hrvatskoj: Studentima i zaposlenicima poručeno da ne piju vodu i ne koriste tuševe

Pronađena je legionela na najvećem fakultetu u Hrvatskoj. Hrvatski Zavod za javno zdravstvo na zagrebačkoj Ekonomiji našao je prisutnost te bakterije u dijelu sustava tople vode. Odmah su poduzete i zaštitne mjere, javlja Dnevnik.hr.

Ipak, mole sve da na fakultetu ne koriste tuševe te da se voda iz slavina ne koristi za piće. Iz Zavoda poručuju kako konačne nalaze još čekaju. Provedeno je ispiranje i pasterizacija sustava te su pokrenute dodatne tehničke i sanacijske aktivnosti. U slučaju potrebe, nakon zaprimanja konačnih rezultata, poduzet će se odgovarajuće mjere sukladno utvrđenoj razini kontaminacije i procjeni rizika. U ovom trenutku nema indikacija koje bi zahtijevale provedbu dodatnih mjera do dobivanja konačnih rezultata.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Puntijačka groznica slična gripi, legionarska bolest koja ima dominatan simptom upale pluća"

Epidemiolog objašnjava kako se zaraza prenosi.

"Prilikom tuširanja naprimjer, tzv. aerosolom, znači udisanjem malih čestica vode", kaže Miroslav Venus, epidemiolog, te dodaje: "Temperatura hladne vode mora biti ispod 20 stupnjeva, a tople iznade 55, onda je to jamstvo da se nećete zaraziti ako i postoji legionela."

Bakterija je to koja uzrokuje lakša i teža oboljenja. "Puntijačka groznica slična gripi, legionarska bolest koja ima dominatan simptom upale pluća", dodaje Venus. Ovo nije prvi slučaj u zagrebačkim javnim institucijama. Ranije je legionela otkrivena i u dječjem vrtiću početkom godine, kao i FER-u, domu za starije, bazenima ali i u bolnicama.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Anje Perković.