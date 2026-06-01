Ruben Van Gucht po drugi put postaje tata: Djevojka pokazala trudnički trbuščić i otkrila da čekaju djevojčicu

Belgijska spisateljica i influencerica Charlotte Van Looy na Instagramu je objavila fotografije na kojima ona i njezin partner Ruben Van Gucht poziraju na jednom događaju u Belgiji.

Zablistala je u tamnozelenoj haljini s prorezom te je istaknula trudnički trbuščić, dok je Ruben nosio klasično odijelo.

Objavu dijeli CHARLIE (@charlottevanlooy)

'Volim te jako puno', napisala je.

Njezina objava oduševila je pratitelje. Par čeka kćer, a Charlotte je nedavno objavila duhovitu poruku vezanu uz ime djevojčice, piše Story.

'Pogodite ime naše bebe', napisala je u objavi kojom je pokrenula malo online natjecanje među pratiteljima.

Objasnila je kako svakodnevno u inbox dobiva razne šale i nagađanja o imenu njihove kćeri pa je odlučila cijelu situaciju pretvoriti u zabavnu igru. Uz objavu je podijelila i link putem kojeg pratitelji mogu poslati svoje prijedloge, a sve su dodatno začinili humorističnom porukom da će 'za svaki slučaj' svima poslati bebin rodni list odmah nakon rođenja.

Objava je brzo privukla pažnju njihovih fanova, koji su u komentarima počeli nagađati moguće ime djevojčice i dijeliti vlastite ideje. Mnogi su pohvalili opušten i duhovit pristup para, koji trudnoću redovito dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.