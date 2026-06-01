Velike prometne gužve i danas su zabilježene na pravcu od Splita prema Kaštelima i Trogiru, kao i u suprotnom smjeru.

Nešto bolja situacija je na dionici od Podstrane prema Splitu, no i ondje Google Traffic prikazuje pojačan promet i zastoje.

Prema karti, gužve su izražene na području Sirobuje u smjeru Podstrane, zatim kroz Ulicu Domovinskog rata, kao i na izlazu iz Splita u Ulici Zbora narodne garde.

Gužve vladaju od ranog jutra, a ako planirate sjesti u auto i krenuti Splitom i okolicom, obratite pažnju na ovu fotografiju prije polaska...

Ako je moguće, koristite alternativne pravce.