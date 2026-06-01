Velike kolone prema Kaštelima i Trogiru, a u suprotnom smjeru još veća gužva

Velike prometne gužve i danas su zabilježene na pravcu od Splita prema Kaštelima i Trogiru, ali i u suprotnom smjeru. Prema dojavama čitatelja, promet se odvija usporeno, a kolone su posebno izražene na dionicama koje vode prema Solinu, Kaštelima i dalje prema Trogiru.

Iako su gužve u oba smjera, čitatelji javljaju da je u smjeru prema Splitu situacija još teža te da se vozila kreću izrazito sporo.

"Od Kaštela prema Splitu vozi se praktički u koloni. Nije ovo prvi put, ali svaki put iznova izgubiš pola sata ili više”" kaže nam jedan vozač.

"Ovo je, nažalost, postalo normalno"

Prometne gužve na ovom potezu posljednjih su mjeseci, nažalost, postale gotovo svakodnevica. Glavni razlog su dugotrajni radovi na petlji na Solinskoj širini, zbog kojih se promet na ionako opterećenoj dionici dodatno usporava.

"Ljudi su već navikli da će zapeti čim krenu prema Kaštelima ili iz Kaštela prema Splitu. Problem je što nema puno alternativa, pa svi završimo u istim kolonama", govori nam čitatelj koji ovom relacijom prolazi gotovo svakodnevno.

Posebno je teško u vrijeme odlaska s posla, kada se na prometnice slijeva velik broj vozila iz Splita, Solina, Kaštela i Trogira.

Završetak radova mogao bi donijeti olakšanje

Iako je trenutna prometna slika za mnoge vozače frustrirajuća, završetak radova na petlji na Solinskoj širini trebao bi donijeti osjetno bolje prometno rješenje i rasterećenje jednog od najkritičnijih prometnih pravaca u Dalmaciji.

Do tada, vozačima ne preostaje mnogo osim strpljenja, opreza i planiranja dodatnog vremena za putovanje.

"Kad se petlja završi, nadamo se da će biti bolje. Ovako je stvarno teško, pogotovo ljudima koji svaki dan putuju na posao i s posla", poručuje jedan od vozača.

Kolone u oba smjera

Promet je usporen od Splita prema Kaštelima i Trogiru, no prema informacijama s terena, veća gužva trenutačno je u suprotnom smjeru, odnosno prema Splitu.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, držanje razmaka i, ako je moguće, izbjegavanje najopterećenijih termina.