VIDEO "Djeca se igraju sa štipaljkama na nosu": Karepovac ponovno digao Split na noge

Stanovnici oko splitskog odlagališta otpada Karepovac - koje već godinama "puca po šavovima" - više ne mogu čekati. Glavobolje, neizdrživ smrad, mučnine, zagađen zrak... To je ono s čim se svakodnevno bore te se s pravom pitaju - do kada?! Boje se za zdravlje i traže hitnu reakciju Grada.

Još prije 20 godina Karepovac je trebalo zatvoriti. Nesnosan smrad, ispušni plinovi i planine smeća, tvrde stanovnici ovog dijela Splita, godinama ugrožavaju kvalitetu života i zdravlje ljudi koji žive u njegovoj blizini.

"Moj tata je onkološki bolesnik, moja mama je isto tako bila. Moje troje djece kad se igraju moraju u kuću jer ih hvata mučnina, a kad uđemo u kuću, ako na vrijeme ne zatvorimo vrata i prozore, sve ulazi unutra. Ne možemo robu sušiti vani, a kad dođe ljeto i predsezona, to je strašno", rekla je Kristina Marušić.

"Ja i brat kad se igramo, obavezno stavimo štipaljke na noseve", rekao je Luka Gullo.

Ivan Marušić već dva desetljeća upozorava na stanje na odlagalištu i posljedice koje ono ima za stanovnike istočnog dijela Splita.

"Ovdje vam nema starije osobe koja nije umrla. Od čega? Od ovog zraka. Imaju rak svi. Ovdje dolazi svaki dan 300 kilograma materijala i to sve guta ovaj prostor. To je više neizdrživo", rekao je.

Stanovnici Karepovca danas su uputili dopis gradonačelniku Tomislavu Šuti od kojeg traže reakciju u roku od osam dana.

"Ja sam već jučer primio predstavnike građana s područja Karepovca. Održali smo razgovor i upoznali ih sa svim činjenicama i kompletnim stanjem. Ne bježim od ljudi, naravno da se sve mora sagledati i učiniti kako bi se sve mjere zaštite okoliša poštovale i bile na razini koju zakon predviđa", rekao je Šuta.

Stanovnici upozoravaju da odlagalište i dalje raste.

"Kakva je situacija, ne znam, ali koliko vidimo sve se počelo širiti u visinu kad su ga počeli prevrtati. Sad je u ljetnim mjesecima sve naraslo. Jučer za vrijeme kiše bilo je neizdrživo. Da ga barem prekriju nekom zemljom", rekla je Matea Balić.

Gradonačelnik kao jednu od prvih mjera najavljuje smanjenje količine otpada, koji na Karepovac dolazi iz okolnih gradova i općina.

"Prvi potez je da se smanji dovoz otpada na Karepovac iz ostalih gradova i općina, osim Grada Splita. Očekujem da se to u kratkom vremenu dogodi i da dođe do rasterećenja kroz odvajanje otpada. Apeliram na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Sigurno je da će tim mjerama intenzitet dovoza otpada i neugodnosti koje se stvaraju opasti", rekao je Šuta.

Stanovnici ovog dijela grada kažu da su se obećanja naslušali te da žele vjerovati u promjene, ali nova količina glomaznog otpada koja se prije nekoliko dana ponovno pojavila na Karepovcu ne ulijeva im previše nade.