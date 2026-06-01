Gol sjedio u automobilu uz plažu i samozadovoljavao se gledajući prema ženi

Dana 29. svibnja 2025. godine oko 12 sati u mjestu Poljica, na javnom mjestu – plaži dostupnoj građanima, 43-godišnji muškarac, hrvatski državljanin koji radi u inozemstvu, upravljao je osobnim vozilom njemačkih registarskih oznaka te je isto parkirao uz ulicu, neposredno iza oštećene koja se nalazila na plaži, na udaljenosti od približno pet metara. Nakon parkiranja, okrivljenik je sjedio u vozilu s otvorenim vratima, potpuno gol i okrenut prema oštećenoj. Tom je prilikom u ruci držao svoj spolni organ te se samozadovoljavao gledajući u njezinu smjeru.

Takvim ponašanjem okrivljenik je na naročito drzak i nepristojan način na javnom mjestu vrijeđao i omalovažavao moralne osjećaje građana te uznemirio i povrijedio oštećenu, čime je ostvario obilježja prekršaja iz članka 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Pronađen je i uhićen. Uz optužni prijedlog odveden je na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora od 30 dana.

Sud ga je pustio na slobodu.