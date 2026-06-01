Ivošević prozvao Šutu zbog poskupljenja: „Jedino što zna jest dizati namete građanima“

Bojan Ivošević na društvenim je mrežama oštro kritizirao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog povećanja cijena pražnjenja septičkih jama na području koje pokriva Vodovod i kanalizacija.

Ivošević tvrdi kako je riječ o novom valu poskupljenja koji, prema njegovim riječima, neće pogoditi samo građane Splita nego i stanovnike okolnih gradova i općina, od Marine i Podstrane do Muća i Dugopolja.

Podsjetio je pritom na izjavu Vodovoda i kanalizacije od prije mjesec i pol dana u kojoj je navedeno da povećanje cijene pražnjenja septičkih jama nije uzrokovano od strane te tvrtke, već istekom trogodišnjih koncesijskih ugovora s prijevoznicima koji su, kako je tada priopćeno, samoinicijativno podigli cijene.

Prema Ivoševićevim navodima, nove cijene sada su povećane od 102 do 177 posto, ovisno o lokaciji. Naveo je kako je poskupljenje za Split, Solin i Podstranu 102 posto, za Kaštela 121 posto, za Seget i Okrug 155 posto, za Klis 158 posto, za Dugopolje i Trogir 167 posto, dok su najveća povećanja zabilježena u Marini, Muću, Slatinama i Lećevici, gdje iznose 177 posto.

U objavi je ustvrdio da je u manje od godinu dana došlo do niza povećanja troškova za građane, među kojima je izdvojio porez na nekretnine, komunalni doprinos, javni gradski prijevoz, pražnjenje septičkih jama, usluge groblja, parking te kreditno zaduženje.