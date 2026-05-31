Pobuna iznajmljivača i obrtnika: "Izaći ćemo na ulice, a za iduće ljeto zatvaramo kalendare"

Vladine protuinflacijske mjere potaknule su bunt među paušalnim obrtnicima i privatnim iznajmljivačima, čija je peticija protiv novih nameta u samo 24 sata prikupila više od 5500 potpisa. Iza peticije stoje udruge Glas Poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače, piše Dnevnik.hr.

Zahtjevi Vladi

Udruge od Vlade traže hitan sastanak, a u peticiji navode tri ključna zahtjeva: da godišnje povećanje troškova za paušalne obrtnike i iznajmljivače ne prelazi 10 posto, da se obustavi rast ukupnog opterećenja poduzetnika te da se osiguraju partnerstvo i razmjernost. Ako se Vlada ogluši na njihov poziv na dijalog, najavljuju prosvjede u različitim oblicima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iznajmljivači: Ljudi su bijesni

"U zadnja 24 sata pristupile su nam stotine novih članova. Vlada mora biti svjesna da su ljudi bijesni. Izaći će na ulice i spremni su na to", poručila je Hana Matić iz Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Iznajmljivač Petar Kedžo dodaje kako su spremni i na drastičnije poteze. "Netko tko ima jako mali stan u centru grada ili izvan njega ima troškove koji mogu doseći i 50 posto. Spremni smo zatvoriti svoje kalendare za iduće ljeto pa ćemo vidjeti kako će strani mediji izvijestiti o tome što smo napravili", kaže Kedžo.