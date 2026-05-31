Brujet od jegulja oduševio žiri na čelu s Gastro tražilicom. Luda večer u Žrnovnici, pogledajte atmosferu s "purijade"

Žrnovnica je kratkotrajno postala gastronomski centar Dalmacije. Prošli petak u predivnom ambijentu Antoničinog mlina održano je četvrto izdanje Fešte o'pure u organizaciji volontera udruge Žrvanj. Kao i obično kad se žrvnjevci uhvate organizacije to postaje događaj za pamćenje.

Rekordan broj timova i pura iz mlina

Ove godine natjecao se rekordan broj timova, njih 12. Svi oni morali su skuhati puru koja je mljevena u obližnjem mlinu i kojoj, za razliku od one iz dućana, treba znatno duže da se skuha, potom su do izražaja došli maštovitost i umijeće kulinarskih timova, a to su redom bili: Planinarski klub Gojzerice, Planinarsko društvo Perun, Permakultura Dalmacija, SRU Sv. Mavar - Žedno, Srce Bukovice - Rodaljice, Jagoda Mihanović, Klapa Sveti Florijan, Kopila, DVD Žrnovnica, Antoničin mlin, Anina kužina - Kaštela i domaćin, Udruga Žrvanj.



Tekst se nastavlja nakon oglasa

Spremalo se svega - od teleće koljenice i ostalog mesa, gljiva, šalše, povrća, slatkog, sve do brujeta s riječnom i morskom ribom.

Žiri jednoglasno odlučio: DVD Žrnovnica bio je najbolji

Ocjenjivački žiri u jakom sastavu - Matea Dorčić, splitska dogradonačelnica, Špiro Gruica, kuhar i domar planinarskog doma Umberto Girometta te Miroslav Mirković - Gastro tražilica, najpoznatiji hrvatski gastro youtuber nije imao lagan zadatak jer su svi timovi pripremili vrlo ukusna jela. Ipak, jedan tim se uzdigao iznad ostalih, a žiri je jednoglasno odlučio da je to tim DVD-a Žrnovnica.

Oni su spremili brujet od jegulja (anguja), a način pripreme oduševio je i članove žirija i sve one koji su kušali ovaj specijalitet. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban uručio je pehar Velimiru Markoviću, voditelju tima DVD-a Žrnovnica, a Špiro Vlajić pobjednicima je uručio drniški pršut.

"Čestitam udruzi Žrvanj na sjajnoj organizaciji i očuvanju naših običaja – ovo je prava Dalmacija u svom najljepšem izdanju", poručio je župan.

Pučka fešta, lutrija i glavna nagrada koja je završila u pravim rukama

Naravno, nedugo nakon proglašenja pobjednika nije ostala niti jedna porcija spremljenih jela, a uslijedila je pučka fešta uz Kvartet Porat iz Podstrane koji su podigli već dovoljno sjajnu atmosferu. Novi vrhunac večeri uslijedio je u 21 sat kada je krenulo proglašenje pobjednika lutrije na kojoj je podijeljeno 11 nagrada, a DVD- Žrnovnica upotpunila je sjajnu večer time što je njihov član osvojio glavnu nagradu - janje!

Baš kao i uvijek, još jedna atrakcija Žrvnjevog događaja bila je Nensi Očasić koju su Žrnovčani prozvali kraljicom soparnika. Ona je posjetiteljima demonstrirala izradu tradicionalnog poljičkog soparnika, a nekoliko objevljenih videa obišlo je društvene mreže doslovno s milijunima pregleda.



"Već sada počinjemo pripremati mali jubilej"

"Zahvaljujem svim volonterima udruga Žrvanj, svim sponzorima, svim timovima, žiriju, svim gostima. Jako smo sretni jer vidimo da je događaj ove godine jako narastao zbog promjena koje smo uveli. Posebno zahvaljujem Turističkoj zajednici grada Splita koja nas podupire svake godine. Svi timovi koji su došli doprinijeli su tome da atmosfera bude sjajna. Iz godine u godinu imamo sjajnu i prijateljsku suradnju s Gojzericama, Perunom, Permakulturom Dalmacija, DVD-om Žrnovnica i ostalima i drago mi je bilo vidjeti da smo svi bili kao jedno. Zahvaljujem Saši i Marku jer su uvažili našu želju da se ovogodišnja 'purijada' održi u Antoničinom mlinu te su nam prostor ustupili besplatno.

Obećali smo Čiovljanima ići na njihov događaj krajem kolovoza u Žedno, ekipa je sjajna! A što reći za Srce Bukovice? Ekipa koja je "potegnula" iz okolice Benkovca usprkos svim svojim obvezama. Spremili su nam specijalitet - bukovački prisnac i to s našom purom. Njih smo upoznali na proljeće kada su nas ugostili u svom OPG-u koji svima preporučujemo.

Drago mi je da je i žiri uživao. Gastro tražilica je obećao doći sljedeće godine snimiti posebnu emisiju o Žrnovnici. Već sada počinjemo pripremati mali jubilej za sljedeću godinu! Dođite nam!", poručila je Irena Jurjević, tajnica udruge Žrvanj.

Žrvanj ovo ljeto priprema još dva velika događaja

No Žrvanj ovo ljeto ima još dva velika događaja. Prvi je 11. srpnja kada pokreću tradicijsku igru "Plonke" uz rijeku Žrnovnicu. Tu spremaju, kako kažu, velika iznenađenja. 11. kolovoza je tradicionalna Smotra klapa u Žrnovnici.