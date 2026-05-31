Četveročlana obitelj krenula na vjenčanje pa poginula u stravičnoj nesreći: U automobilu su vozili kolače za slavlje

Četveročlana obitelj iz Massachusettsa poginula je u teškoj prometnoj nesreći u saveznoj državi Virginiji dok je putovala na obiteljsko vjenčanje. Njihov automobil bio je pun domaćih slastica koje su pripremili za proslavu, no putovanje je završilo tragedijom.

Dmitri i Ecaterina Doncev te njihovo dvoje djece, Emily i Mark, izgubili su život u lančanom sudaru na autocesti Interstate 95 u okrugu Stafford. Nesreća se dogodila u noći s četvrtka na petak, kada se turistički autobus zabio u više vozila koja su usporila zbog radova na cesti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema navodima vlasti, autobus je najprije udario u Chevrolet Suburban, koji je potom naletio na Acuru u kojoj se nalazila obitelj Doncev. U nesreći je poginula i 25-godišnja Priscilla Mafalda iz Massachusettsa, koja je bila u Chevroletu.

Unatoč tragediji, vjenčanje u Južnoj Karolini trebalo bi se održati danas, ali će ujedno poslužiti i kao prilika za oproštaj od stradale obitelji.

Vozač autobusa, 48-godišnji Jing S. Dong iz New Yorka, optužen je za dva kaznena djela ubojstva iz nehaja. Policija navodi da su moguće i dodatne optužnice. Trenutačno se oporavlja u bolnici, a sud je odredio da ostane u pritvoru bez mogućnosti jamčevine do završetka liječenja.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) provodi zasebnu istragu nesreće. Prema prvim informacijama, autobus se kretao velikom brzinom, a istražitelji navode da je eventualno kočenje prije sudara bilo minimalno.

Jedan od elemenata istrage bit će i vozačevo poznavanje engleskog jezika. Američki ministar prometa Sean Duffy izjavio je da vozač, rođen u Kini, ne govori engleski.

Obitelj Doncev emigrirala je iz Moldavije u Sjedinjene Države 2008. godine i nastanila se u Massachusettsu. Dmitri je radio kao medicinski tehničar, dok je njegova supruga Ecaterina bila frizerka. Prema riječima članova obitelji, danima je pripremala kolače i druge slastice za vjenčanje na koje su putovali.

Njihovi najbliži ispričali su da su tijekom puta vozili zajedno s drugim članovima obitelji, ali su se u jednom trenutku razdvojili. Kada Dmitri i njegova obitelj nisu stigli na odredište niti su se javljali na telefon, rodbina je počela strahovati da se dogodilo nešto ozbiljno.