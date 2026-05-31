Close Menu

Iznenadit će vas tko je pjevao na vjenčanju Martina Erlića

Erlić je zbog vjenčanja nakratko napustio pripreme hrvatske reprezentacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić oženio se dugogodišnjom partnericom Nikolinom Perković. Vijest o vjenčanju otkrivena je putem društvenih mreža, gdje je mladenka objavila fotografiju iz crkve na kojoj mladenci poziraju okruženi članovima vokalno-instrumentalnog sastava Veritas aeterna.

Posebnu pozornost privukla je i činjenica da u sastavu pjeva Albina Grčić, koja je posljednjih godina poznata po svom angažmanu u duhovnoj glazbi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Erlić je zbog vjenčanja nakratko napustio pripreme hrvatske reprezentacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, koje se ovih dana održavaju u Rijeci. Za odlazak je dobio dopuštenje izbornika Zlatka Dalića, koji je ranije otkrio da će se stoper uskoro vjenčati.

Dalić je pritom istaknuo kako je Erlić primjer profesionalnog i odgovornog sportaša te naglasio da je datum vjenčanja pravovremeno usklađen s reprezentativnim obvezama.

Par je vijest o zarukama objavio u lipnju prošle godine, također putem društvenih mreža, uz emotivnu zajedničku objavu, a sada su svoju vezu okrunili brakom.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
10
Haha
2
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
1