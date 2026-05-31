Iznenadit će vas tko je pjevao na vjenčanju Martina Erlića

Hrvatski nogometni reprezentativac Martin Erlić oženio se dugogodišnjom partnericom Nikolinom Perković. Vijest o vjenčanju otkrivena je putem društvenih mreža, gdje je mladenka objavila fotografiju iz crkve na kojoj mladenci poziraju okruženi članovima vokalno-instrumentalnog sastava Veritas aeterna.

Posebnu pozornost privukla je i činjenica da u sastavu pjeva Albina Grčić, koja je posljednjih godina poznata po svom angažmanu u duhovnoj glazbi.

Erlić je zbog vjenčanja nakratko napustio pripreme hrvatske reprezentacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, koje se ovih dana održavaju u Rijeci. Za odlazak je dobio dopuštenje izbornika Zlatka Dalića, koji je ranije otkrio da će se stoper uskoro vjenčati.

Dalić je pritom istaknuo kako je Erlić primjer profesionalnog i odgovornog sportaša te naglasio da je datum vjenčanja pravovremeno usklađen s reprezentativnim obvezama.

Par je vijest o zarukama objavio u lipnju prošle godine, također putem društvenih mreža, uz emotivnu zajedničku objavu, a sada su svoju vezu okrunili brakom.