Tragedija na dionici pod radovima: Poginuo vozač motocikla

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23 sata na državnoj cesti između Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa smrtno je stradao 41-godišnji hrvatski državljanin.

Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila na dionici ceste na kojoj su u tijeku radovi na rekonstrukciji te je prometovanje svim vozilima zabranjeno.

Prema rezultatima očevida, 41-godišnjak je upravljao neregistriranim i tehnički neispravnim motociklom bez ugrađenih prednjih svjetala. Također, nije posjedovao važeću vozačku dozvolu niti je tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu.

Policija navodi da brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima i stanju na cesti, zbog čega je motociklom naletio na radni stroj koji se nalazio na dionici obuhvaćenoj radovima.

Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Tijelo stradalog prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.

O svim okolnostima događaja policija će izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.