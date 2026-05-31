Tragedija na dionici pod radovima: Poginuo vozač motocikla

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23 sata na državnoj cesti između Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa smrtno je stradao 41-godišnji hrvatski državljanin.
Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila na dionici ceste na kojoj su u tijeku radovi na rekonstrukciji te je prometovanje svim vozilima zabranjeno.
Prema rezultatima očevida, 41-godišnjak je upravljao neregistriranim i tehnički neispravnim motociklom bez ugrađenih prednjih svjetala. Također, nije posjedovao važeću vozačku dozvolu niti je tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu.
Policija navodi da brzinu kretanja nije prilagodio uvjetima i stanju na cesti, zbog čega je motociklom naletio na radni stroj koji se nalazio na dionici obuhvaćenoj radovima.
Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.
Tijelo stradalog prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.
O svim okolnostima događaja policija će izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.