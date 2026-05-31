DOMOFEST 2026.: Gradska knjižnica Kaštela izvedbama domoljubnih pjesama obilježila Dan hrvatske državnosti

Lucija Rubelj, s izvedbom pjesme Ovo je naša krv i Pina i Roko Budišin, izvedbom pjesme Zašto uvik pivan, učenici 5.B i 7.E razreda OŠ kneza Trpimira iz Kaštel Gomilice pobjednici su petog po redu Domofesta – festivala domoljubnih pjesama, koji je Gradska knjižnica Kaštela u suorganizaciji s OŠ kneza Trpimira organizirala u četvrtak 28. svibnja u Kulturnom centru u Kaštel Lukšiću povodom Dana državnosti Republike Hrvatske

DOMOFEST je „otvoren“ izvedbom himne Lijepa naša domovino i pjesmom Srce sve zna koje je otpjevao školski zbor OŠ kneza Trpimira pod vodstvom Darija Cuculića, profesora glazbene kulture, a istu pjesmu zbor će otpjevati i na Festivalu duhovne glazbe Iskrice u Vodnjanu.

Nadahnutim izvedbama domoljubnih pjesama: Dajem ti srce zemljo moja, Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj, Svetinja, Sude mi, Tvoja zemlja, Vukovar, Zemlja dide mog, Zašto uvik pivan, Ovo je naša krv, Bože čuvaj Hrvatsku i Moja domovina mladi izvođači oduševili su publiku koja ih je nagradila golemim pljeskom. Među nazočnima je bilo i onih kojima su zasuzile oči od siline osjećaja i prisjećanja na tegobe kroz koje je prošla Hrvatska dok je kročila prema samostalnosti i državnosti, ali su ih dječje veselje i bodrenje njihovih favorita brzo vratili u svečano raspoloženje, kao što i priliči proslavi Dana državnosti RH.

Za vrijeme prebrojavanja glasova povjerenstva publika je imala priliku poslušati nekoliko pjesama uz pratnju na gitari u izvedbi Dee Paule Cuculić koja je svojim nastupom zadivila brojnu nazočnu publiku pristiglu iz svih Kaštela i okolnih gradova i mjesta.

Glazbene izvedbe 14 odabranih skupina koje su, pjevajući domoljubne pjesme uz glazbenu pratnju prof. glazbene kulture Darija Cuculića predstavljale svoj razred ocjenjivalo je Povjerenstvo u sastavu: Ankica Cicvarić, profesorica likovne kulture, vjeroučiteljica i glazbenica, Petar Merčep, hrvatski branitelj i književnik, Zdravko Kraljević, član zbora HNK - Split, Renata Dobrić, književnica i ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela i Dario Cuculić, prof. glazbene kulture, na čiju je inicijativu 2022. godine, a pod vodstvom ravnateljice Gradske knjižnice Kaštela Renate Dobrić po prvi put organiziran DOMOFEST.

Nakon što je po svršetku natjecateljskog dijela Festivala povjerenstvo odabralo pet najboljih izvedbi: Ovo je naša krv – 5.B, Bože čuvaj Hrvatsku – 5.C Moja domovina – 5.E, Tvoja zemlja – 6.A i Zašto uvik pivan – 7.E, uslijedilo je glasovanje publike putem QR koda, tj. „na daljinu“, koje je pripremila Daniela Borojević, prof. informatike iz OŠ kneza Trpimira. Nakon glasovanja, objavljeno je da je nagradu povjerenstva osvojila predstavnica 5.B razreda Lucija Rubelj, dok su nagradu publike osvojili predstavnici 7.E razreda Pina i Roko Budišin. Svojim izvedbama oni su osvojili jednodnevni izlet za svoje razrede, a izlet je, kao i svih ranijih godina, osigurao glavni pokrovitelj DOMOFEST-a Grad Kaštela.

„Pjevanjem domoljubnih pjesama na DOMOFEST-u kaštelanski osnovnoškolci održavaju živim plamen ljubavi prema našoj voljenoj domovini Hrvatskoj. Hvala svima koji su se uključili u ovo događanje kako bismo na ovaj način proslavili ono na što svi mi moramo biti ponosni – hrvatsku državnost i hrvatsku samostalnost, za koju su se naši branitelji uz Božju pomoć izborili na najteži mogući način, i hvala im neizmjerno na tomu“, rekla je u uvodnoj riječi ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela Renata Dobrić pozdravivši sve nazočne i uputivši pritom riječi zahvale glavnom pokrovitelju, Gradu Kaštela, koji je osigurao sredstva za izlet dvaju razreda čiji predstavnici osvoje nagradu publike i nagradu stručnog povjerenstva.

„Ovoliko zanimanje i interes publike svih generacija najbolje govori o vrijednosti ovog događanja u kojem mladi iskazuju ljubav prema Hrvatskoj kroz pjevanje domoljubnih pjesama u čast na sve naše ponosne i hrabre pretke koji su se stoljećima borili za slobodu hrvatskog naroda i za svoju domovinu, u kojoj smo oduvijek, kroz sva burna stoljeća, samo željeli biti svoji na svome i živjeti u miru“, zaključila je Renata Dobrić u ime organizatora DOMOFEST-a čestitavši pobjednicima i zahvalivši svim sudionicima i članovima Povjerenstva, baš kao i svima onima koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji, i onima koji su došli bodriti natjecatelje.