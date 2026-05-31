Održan 28. Memorijalni turnir "Gojko Šušak": Hrvatski branitelji obilježili Dan državnosti u ozračju zajedništva i ponosa

U organizaciji Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Splitsko-dalmatinske županije te brojnih braniteljskih udruga, u Solinu je održan 28. Memorijalni turnir "Gojko Šušak", kojim su obilježeni Dan državnosti Republike Hrvatske te Dani hrvatskih branitelja Splita, Solina i Sinja.

Manifestacija je okupila hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, predstavnike braniteljskih udruga, dužnosnike i brojne goste, a održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja, Splitsko-dalmatinske županije, Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije i Grada Solina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uoči početka turnira položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika hrvatskim braniteljima u Solinu, Sinju i na Lovrincu, gdje je odana počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu te ratnom ministru obrane Gojku Šušku.

Program je započeo hrvatskom himnom i minutom šutnje, nakon čega su se okupljenima obratili gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović i župan Blaženko Boban. U svojim govorima istaknuli su važnost očuvanja uspomene na hrvatske branitelje te naglasili vrijednost zajedništva i zahvalnosti prema onima koji su sudjelovali u stvaranju hrvatske države.

Sudionicima i podupirateljima manifestacije uručene su zahvalnice, a posebno priznanje dobili su brojni volonteri koji su sudjelovali u organizaciji događaja. Turnir je službeno otvorio župan Blaženko Boban.

Nakon natjecateljskog dijela proglašeni su pobjednici u više disciplina. U balotama je prvo mjesto osvojila Zajednica branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" Splitsko-dalmatinske županije, dok je u briškuli najbolja bila Udruga veterana Specijalne policije BATT Split. U šijavici su slavili predstavnici Udruge 115. imotske brigade, a u potezanju konopa prvo mjesto podijelile su Zajednica žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Split i Hrvatske braniteljice.

Memorijalni turnir završen je druženjem sudionika u ozračju prijateljstva, zajedništva i domoljublja, uz prisjećanje na vrijednosti Domovinskog rata i doprinos hrvatskih branitelja stvaranju neovisne Hrvatske.