Oglasio se KBC Split nakon prozivki Ivane Kekin: "PET/CT je apsolutni prioritet, dokument će biti gotov za mjesec dana"

Bolnica najavljuje kontinuitet dijagnostike

Nakon današnje konferencije za medije saborske zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, na kojoj je ponovno otvoreno pitanje javnog PET/CT uređaja za Dalmaciju, oglasio se KBC Split.

Iz bolnice poručuju kako je projekt nabave vlastitog PET/CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata KBC-a Split te apsolutni prioritet Uprave.

KBC Split: "Projekt je apsolutni prioritet Uprave"

"Nastavno na današnju konferenciju za medije saborske zastupnice Ivane Kekin, KBC Split ističe kako je projekt nabave vlastitog PET/CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet Uprave, uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu za koji su Vlada RH i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu podršku. Ministrica zdravstva Hrstić osobno je u više navrata boravila u KBC-u Split, a bolnica je dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve stručne, tehničke, organizacijske i financijske elemente projekta. Elaborat će biti dovršen u roku od mjesec dana, nakon čega slijedi provedba svih potrebnih aktivnosti i procedura, u suradnji s Ministarstvom zdravstva, kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku, uz osiguranje punog kontinuiteta PET/CT dijagnostike za sve građane Dalmacije", javili su iz splitske bolnice.

Krešimir Dolić, ravantelj KBC-a Split

Elaborat gotov za mjesec dana

Prema odgovoru KBC-a Split, ravnateljstvo trenutno izrađuje elaborat koji bi trebao obuhvatiti sve stručne, tehničke, organizacijske i financijske elemente projekta. Iz bolnice najavljuju da će taj dokument biti dovršen u roku od mjesec dana, nakon čega bi trebale uslijediti daljnje aktivnosti i procedure u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

KBC Split u svom odgovoru posebno naglašava da je cilj projekt realizirati u najkraćem mogućem roku, ali i osigurati puni kontinuitet PET/CT dijagnostike za građane Dalmacije.

