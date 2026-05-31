Oglasio se KBC Split nakon prozivki Ivane Kekin: "PET/CT je apsolutni prioritet, dokument će biti gotov za mjesec dana"

Nakon današnje konferencije za medije saborske zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, na kojoj je ponovno otvoreno pitanje javnog PET/CT uređaja za Dalmaciju, oglasio se KBC Split.

Iz bolnice poručuju kako je projekt nabave vlastitog PET/CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata KBC-a Split te apsolutni prioritet Uprave.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

KBC Split: "Projekt je apsolutni prioritet Uprave"

"Nastavno na današnju konferenciju za medije saborske zastupnice Ivane Kekin, KBC Split ističe kako je projekt nabave vlastitog PET/CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet Uprave, uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu za koji su Vlada RH i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu podršku. Ministrica zdravstva Hrstić osobno je u više navrata boravila u KBC-u Split, a bolnica je dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća sve stručne, tehničke, organizacijske i financijske elemente projekta. Elaborat će biti dovršen u roku od mjesec dana, nakon čega slijedi provedba svih potrebnih aktivnosti i procedura, u suradnji s Ministarstvom zdravstva, kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku, uz osiguranje punog kontinuiteta PET/CT dijagnostike za sve građane Dalmacije", javili su iz splitske bolnice.

Elaborat gotov za mjesec dana

Prema odgovoru KBC-a Split, ravnateljstvo trenutno izrađuje elaborat koji bi trebao obuhvatiti sve stručne, tehničke, organizacijske i financijske elemente projekta. Iz bolnice najavljuju da će taj dokument biti dovršen u roku od mjesec dana, nakon čega bi trebale uslijediti daljnje aktivnosti i procedure u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

KBC Split u svom odgovoru posebno naglašava da je cilj projekt realizirati u najkraćem mogućem roku, ali i osigurati puni kontinuitet PET/CT dijagnostike za građane Dalmacije.