Otac Đanija Barbira: "Ne možete ni zamisliti što mu je je**na starleta radila proteklih pet godina"

Đani Barbir obranio je pojas FNC-ova prvaka u srednjoj kategoriji nakon velike pobjede nad domaćim borcem Aleksandrom Ilićem u Beogradskoj areni. Pred gotovo 20 tisuća gledatelja, u atmosferi kakva se rijetko viđa na regionalnim borilačkim priredbama, Barbir je ostvario najveći trijumf dosadašnje karijere.

Meč je od samog početka bio pun tenzija, a prva runda donijela je pravi kaos u kavezu. Ipak, hrvatski borac uspio je preuzeti kontrolu, izdržati pritisak domaće publike i na kraju potvrditi status prvaka.

Više od obične borbe

Ova pobjeda za Barbira očito nije bila samo sportski uspjeh. Dugogodišnje rivalstvo s Ilićem, nabijeno emocijama i tenzijama, ovom je borbom dobilo završno poglavlje.

Barbir je pobjedom u Beogradu ne samo obranio pojas, nego i poslao snažnu poruku svima koji su sumnjali u njega. U neprijateljskoj atmosferi uspio je ostati smiren, odraditi posao i iz kaveza izaći kao pobjednik. Nakon meča javio se i Miroslav Mimo Barbir, glazbenik i otac FNC-ova prvaka. Na svom Facebook profilu objavio je kratku, ali vrlo emotivnu poruku kojom je dao do znanja koliko je ova pobjeda značila njemu i njegovoj obitelji.

"Bata tap tap, Bata tap tap. Ne možete ni zamisliti što mu je je**na starleta radila proteklih pet godina. Večeras je dobio odgovor", napisao je Mimo Barbir.

Poruka koja otkriva pozadinu rivalstva

Njegova objava brzo je privukla pažnju jer sugerira kako je cijela priča imala i osobnu dimenziju, daleko izvan samog sportskog okvira.

