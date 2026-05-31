Lakša prometna nesreća u Žrnovnici: Nastala manja gužva, promet se brzo normalizirao

Danas u poslijepodnevnim satima u Žrnovnici, u blizini restorana Rus, dogodila se lakša prometna nesreća.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o manjoj nesreći u kojoj je nastala tek manja materijalna šteta. Nakon sudara se na tom dijelu ceste stvorila kraća gužva, no situacija se vrlo brzo rasčistila te se promet ubrzo odvijao bez većih poteškoća.

Iz PU splitsko-dalmatinske nisu zabilježeni detalji ove nesreće, što sugerira da se radilo o lakšem prometnom događaju bez težih posljedica.